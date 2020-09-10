好市多買玉米筍　人妻剝見「巫婆的手指」：太可怕！吃貨反讚賺翻

▲好市多買到「巫婆的手指」？（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「這玉米筍長得好可怕！」一名人妻驚呼，日前去美式賣場買玉米筍，結果一剝開來，發現本體長了「發霉的腫瘤物」，讓她急著想退貨。照片曝光後，吃貨們一看反讚爆直呼，「是極品，花錢還不一定吃得到」，竟是玉米界的松露！

一名女網友在公開臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，去賣場買玉米筍回來加菜，價格1包95元，豈料一如往常剝開葉子和玉米鬚後，映入眼簾的本尊竟長了「2顆灰白色的腫瘤物」，且8根就了中2根，讓原PO驚呼「這玉米筍長得好可怕！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就怕吃到壞掉的玉米筍，原PO隨即拍下照片求問，「能退貨嗎？有人也有買到嗎？」文章曝光後，掀起網友們關注，「升級蘆筍了」、「不喜歡就退」、「10根裡面必有一隻豬隊友」、「我買的是另一種綠色包裝，剛吃完，超好吃」、「情趣版的玉米筍」、「之前買過一次，超失望的，不好吃又大支」、「好像巫婆手指」。

結果答案長知識，達人解釋，「聽說煮湯超級甜，像松露一樣珍貴可口」、「妳很幸運欸」、「玉米真菌是很珍貴」、「這是好東西喔，還有人稱作玉米筍松露」、「賺到了，但是不知道是不是料理方式要改，玉米菌吃起來沒有特別好吃」。

▲網友超羨慕！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



事實上，看似發霉的腫瘤物體是「玉米黑粉菌」，也稱作玉米黑穗菌，寄生在玉蜀黍屬或類蜀黍屬植物上、引發玉米黑粉病所造成的，而玉米黑粉菌中的蛋白質、胺基酸、脂肪酸等營養成分含量都相當高，口感類似菇類。有趣的是，「玉米黑粉菌」在有些農村地方會被作為料理使用，在墨西哥，它同時也被稱作是「墨西哥松露」，是用來招待貴客的食物。

事後，原PO也興奮烹煮了一番，並在留言串分享試吃心得，「最後我給愛嚐鮮的老公吃了，跟大家分享一下他說的口感，他說沒什麼味道就是比正常版的軟一點而已」。