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王世堅籲韓國瑜「高雄跌倒就來台北」　指蔣萬安輸在這一點

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▲▼蔣萬安、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

▲蔣萬安、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2022年台北市長選舉，國民黨派誰出戰備受關注。台北市議員羅智強年初表態參選，北市黨部主委黃呂錦茹近日則證實國民黨立委蔣萬安有意參選，前高雄市長韓國瑜也被媒體人指會參選。對此，民進黨台北市議員王世堅除了喊話韓國瑜選台北市長，更指蔣萬安輸在沒爆發力、代表權貴菁英。

王世堅9日在臉書表示，陳時中防疫抗疫的成績有目共睹，普獲社會的好感，容或陳時中近日一些發言不是那麼周延，但也發現陳時中是一個老實人，並不是政治老手，並不是那麼政治，陳時中的領導風格就是責任自己攬，功勞大家享。

王世堅指出，柯文哲正好相反，柯文哲是功勞自己攬，責任別人擔，所以縣市長滿意度調查，柯文哲先前還有韓國瑜幫忙墊底，現在水退了就看到柯文哲沒穿褲子，柯文哲是年年倒數，柯文哲今年倒數第一還只有49.5分，「死當！」，台北市是全國競爭力最強資源最多的縣市，柯文哲竟還搞成最後一名。

王世堅提到，如果說蔣萬安參選台北市長是因為長得帥，他覺得國民黨不要以貌取人，照國民黨邏輯，哪天金城武、劉德華宣布要參選，那蔣萬安、所有政黨都要垮了？「反倒是韓國瑜，從哪裡跌倒就應從哪裡站起來，韓國瑜在直轄市高雄市跌倒，那就來直轄市首都台北市重新站起，且韓國瑜除了蔣萬安的帥以外，蔣萬安其他條件韓國瑜都有，但韓國瑜有一點是蔣萬安沒有的，就是爆發力」。

王世堅認為，現在的國民黨死氣沉沉，韓國瑜生命力旺盛、戰鬥力十足，才可能帶給國民黨生機，「韓國瑜代表的是庶民由下而上去改革國民黨，反觀蔣萬安代表卻是由上而下的權貴菁英。」

另一方面，對於加利科技爆出進口337萬餘片大陸製口罩，混充國產製醫用口罩進入實名制通路，王世堅批評，加利科技負責人林明進這是賊比人還惡，罪加一等，政府更應該在最短時間內，揪出這些害群之馬，不要讓他們危害整個口罩國家隊被拉下水，而國民黨想利用這次機會，將口罩國家隊汙名化，這非常不對，國民黨這麼做是四個字，幸災樂禍。

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