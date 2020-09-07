後山文旦柚台北首賣！徐榛蔚：微酸回甘黃金比例...像極了愛情

▲▼縣長徐榛蔚代言推銷花蓮文旦柚表示，微酸回甘的黃金比例像極了愛情，是花蓮文旦柚美味的秘密。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮首創電腦篩選的文旦柚，6日在台北市希望廣場正式亮相開賣，花蓮縣長徐榛蔚化身代言人推廣銷售新鮮文旦柚、加工手工皂及精油之外，更邀請花蓮青農，同時也是知名網紅「小劍劍」特調柚子風味飲品與大家近距離甜蜜接觸，期盼透過在台北市的首次展銷，將大山、大水、陽光、海風所孕育，風味酸甜的花蓮文旦柚，推廣給更多國人品嚐。

徐榛蔚表示，今年花蓮縣政府補助瑞穗鄉農會購置日本進口的全台唯一非破壞性文旦糖度檢測儀器，強化分級效能與速度，提升消費者對花蓮文旦的信心，為品質掛保證。花蓮縣文旦柚除了對環境保護的堅持，也為了消費者的健康權益，在有機驗證與產銷履歷驗證的面積也年年上升。台灣農業改良世界知名，感謝農糧署東區分署、農改場、瑞穗鄉公所及農會用心協助在地文旦柚改良、生產與銷售的品質管控，讓消費者選購的花蓮文旦都是顆顆精選，保證甜！

「像極了愛情！」徐榛蔚引用網路流行語，並微笑道出，水果只有甜，多吃會膩口，微酸回甘的黃金比例是花蓮文旦柚美味的秘密，關鍵就是那帶有0.4%~0.6%的微微酸感，一入口就停不下來的涮嘴，就像戀愛般的好滋味，歡迎大家選購產自花蓮的優質文旦柚，吃得健康又安心。

▲花蓮直送全台第一使用電腦蒒選的黃金比例柚，首度在台北市希望廣場正式亮相開賣。

傳統文旦柚果品的分級篩選，都需逐顆以侵入式方式測量，才能確認每顆文旦柚的甜度，重量也需逐顆秤重，耗工費時，亦無法逐顆確認檢測；花蓮縣府著眼縣內大宗農產作物文旦柚，補助文旦柚主要生產地區瑞穗鄉農會採購文旦柚糖度篩選設備，是目前全台唯一日本進口的文旦柚糖度檢測設備，每顆文旦柚的篩選速度僅需1秒，1小時約可測量1公噸文旦柚，每日約可測量7公噸的文旦柚，精確糖度分級更能為文旦柚加值行銷。

▲知名網紅小劍劍現場特調柚子風味飲品與大家近距甜蜜接觸。

根據農糧署2019年農情調查資料，花蓮縣文旦柚種植面積為約1000公頃，結實面積894公頃，收穫量約16083公噸，佔全台種植面積約24%，今年白露9月7日與中秋節10月1日相隔約三週時間，自8月25日開始採收，採收後到中秋節前為黃金銷售期，銷售期長，預估價格平穩。

記者會現場也邀請花蓮在地業者研發全新系列的文旦柚加工品，包括文旦復興業者推出的文旦洗手皂、洗手液、碗盤清潔液，採用花蓮文旦製作，用最在地的天然素材守護國人健康；東豐農場也展售熱銷的「旦是柚何奈」精釀啤酒；玉溪地區農會則推出家政班巧手開發的新創意文旦點心，透過系列加工有效讓文旦柚再利用、更注入文化創意與鏈結在地情感。出席貴賓包括立法委員鄭天財、縣議員蔡依靜、瑞穗鄉長陳進光、行政院農委會農糧署東區分署長徐煇妃、行政院農委會花蓮區農業改良場長杜麗華、瑞穗鄉農會總幹事羅文騰、新秀地區農會總幹事楊焜棟等人皆到場共襄盛舉。

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