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競技疊杯邀請賽花蓮登場！徐榛蔚現場體驗　成績「太厲害」

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▲花蓮縣長徐榛蔚體驗疊杯成績驚人，現場觀衆直呼太厲害了。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚體驗疊杯成績驚人，現場觀衆直呼太厲害了。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣競技疊杯運動委員會舉辦「109年花蓮縣縣長盃暨新故鄉國際同濟會第四屆競技疊杯全國邀請賽」5日在明義國小活動中心盛大展開，縣長徐榛蔚與縣議員吳東昇到場為小朋友們加油打氣，讓來自花蓮縣、台北市、新北市及桃園市的參賽小朋友們各個鬥志高昂，誓言拿下好成績為家鄉爭光。

▲花蓮縣長徐榛蔚體驗疊杯成績驚人，現場觀衆直呼太厲害了。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參賽小朋友們各個鬥志高昂，誓言拿下好成績為家鄉爭光。

徐榛蔚表示，競技疊杯講求速度，練習疊杯可以培養孩子的專注力，使思考與反應力更加敏捷，在疊杯、倒杯、掉杯過程中，更能提升孩子挫折忍受度。陪伴是家長送給孩子最大的禮物，感謝同濟會看見孩子的需求，讓學童發揮所長、走出戶外，與家長間有更緊密的互動。

▲花蓮縣長徐榛蔚體驗疊杯成績驚人，現場觀衆直呼太厲害了。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動主要目的在藉由競技疊杯運動培養孩子與家長之間的親子關係，並提升孩子左右腦的靈活運用，訓練手眼協調能力和反應時間差，增加學習專注力，並開創更多學習潛能。活動對象包括幼兒園、國小、青少年及家長，賽制以個人競賽為主。

▲花蓮縣長徐榛蔚體驗疊杯成績驚人，現場觀衆直呼太厲害了。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚在國際同濟會花蓮縣新故鄉會長林麗穎的邀請下，親自體驗疊杯競技，在眾人的歡呼鼓勵中，徐縣長以6.6秒的成績完成3-3-3的項目，大家都直呼太厲害了。

根據世界競技疊杯聯會規定，競技疊杯運動分為三個項目，包含「3-3-3」使用9個杯子，每3個一組，選手要先把每組杯子疊成金字塔，最後重新組合回原狀；「3-6-3」使用12個杯子，左、右兩旁各有3個杯子，中間6個。同樣地，選手需要把每組杯子疊成金字塔，最後重新組合回原狀；「循環式」使用12個杯子，選手需要依序完成3-6-3項目，再完成6-6項目，然後是1-10-1，最後收為3-6-3。

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