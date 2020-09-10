股票慘賠…麥當勞志工A發票「9年領千萬獎金」挨告　母賣房救子

記者羅志華／台北報導

冷姓男子因投資股票慘賠，竟利用在麥當勞慈善基金會做志工的機會，侵吞發票兌獎，自2011年涉案9年間，領了近1千萬獎金，檢方依公益侵占等罪起訴，北院10日開庭，冷男坦承犯行，卻僅能籌出250萬賠償，冷母雖願抵押或賣房賠償，無奈房子目前遭檢方查封，將再與麥當勞協調和解事宜，本案將於10月21日續審。

▲冷姓志工金日出庭認罪，冷母為了兒子決定賣房籌和解金 。（圖／記者羅志華攝）

檢方於調查期間，發現冷男的母親及哥哥，也有幫忙收受發票獎金，但考量2人吐回所有贓款，又提出房子抵押，處分2人緩起訴。

冷男今日出庭認罪，律師表示，冷男雖願賠償剩下近800萬的不法所得，但目前僅能湊出250萬現金，而冷母雖願將房子賣掉、或過給基金會賠償，無奈房子遭到查封沒辦法處理；經雙方來回協調後，決定先找看看有無買方，再由律師向檢方陳報。

經檢方調查，在金融機構上班的冷男，休假時會到基金會協助整理捐贈發票，近年因投資股票失利，竟將歪腦筋動到中獎發票上，後來甚至將整袋發票帶回家，對完獎再把沒中的送回基金會，並以證券公司同事、或哥哥提供的他人個資領獎。

直到1名遭冒用個資領獎的受害人，因申請就學補助時被認資格不符，才發現自己多了好幾筆「收入」，嚇得向國稅局申訴，檢調循線約談冷男，調查後驚覺他光是新式發票就A了2萬多張、領了近1千萬，共同涉案的冷母為救兒子，提出了一戶房子供檢方查扣，目前也決定出售以賠償基金會。

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