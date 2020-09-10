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連千毅復出曝「假貨風波」始末！已退款近3000萬　喊告不肖廠商

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記者莊智勝／台北報導

網紅直播主連千毅因引發街頭亂鬥、更涉嫌槍砲、組織犯罪等遭檢警關押近300天，出獄後動作頻頻，9日晚間復出開設直播，起手式仍是「刷一整排愛心、刷一整排漢堡」；但在直播開始時，連千毅一改輕鬆詼諧的風格，請來邱姓律師說明「假貨風波」，強調是不肖廠商提供問題商品，蘭庭精品除無條件接受消費者退款外，後續相關資料也已備齊，近日將會前往地檢署按鈴申告，控告不肖廠商詐欺取財。

▲▼連千毅直播。（圖／翻攝自Facebook／MEIMO 蘭庭精品）

▲連千毅復出直播，現身說明假貨風波，揚言要對提供爭議性商品的廠商提告。（圖／翻攝自Facebook／MEIMO 蘭庭精品）

「今天的說明會，我把我的神秘秘密跟你們講，嚴肅一下！」連千毅直播時在邱姓律師的陪同下現身螢幕前，說明入獄前爆發的「假貨風波」。邱姓律師指出，蘭庭精品相關商品上架前，都先由員工進行審核，確認是否合法授權銷售，隨後才會上架、並委由主持人連千毅進行拍賣，事前廠商也會出示給蘭庭員工相關權利授權書、防偽標籤等證明，提醒消費者商品來源，但這部分卻有不肖廠商混入爭議性商品，連千毅也陸續查獲具有權利問題的商品。

邱律師指出，廠商供貨前都會出示授權書，以及在大陸取得的商標註冊權、大陸官方印章等，蘭庭精品再藉由公司出具的單據判斷能不能進行銷售，此次發生爭議後，蘭庭精品第一時間向廠商求證，但對方還是保證商品是平行輸入，陸方授權沒有問題，並未侵害其他公司商標權，此次造成糾紛，廠商也願負起全責、賠償消費者，「連先生當下也決定，因消費者購買爭議商品，是相信連千毅、相信蘭庭才會願意購買，所以只要是買到爭議性商品的消費者，都可以做退款、退貨的動作。」

連千毅也在直播中出示一大疊退貨單據，強調目前已經有9成消費者處理圓滿，退款的金額數目將近3000萬元，爭議貨品已經回收得差不多了，「我連千毅做生意，即使不在社會，也會委託員工處理消費者的疑慮，我拿出最大的誠意、態度處理消費者這端，接下來，我要向不肖廠商提出告訴，資料已經準備完全，這幾天就會請邱律師按鈴申告。」

連千毅解釋，過去向廠商進貨的商品，都是由員工進行把關，此次爆發爭議後，經查為員工督導不周，已經開除蘇姓、黃姓等2名主管級倉管人員，「很抱歉因為督導的項目實在太多，有不周的地方，我代替蘭庭、代表我本人跟大家說聲抱歉，以後我會更審慎，要求主管及員工加強對商品審核的拿捏，拿出最高標準、拿出我最大的誠意，再次說聲抱歉、也說聲謝謝，感謝邱律師幫忙，這幾天就要來處理，向不肖廠商提出詐欺取財告訴。」

發現年輕的小祕密！

▼連千毅先前遭警方查獲販賣多達16項仿冒商品，引爆假貨風波。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲連千毅仿冒商標商品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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