永慶房屋三度奪亞洲最佳企業雇主獎　員工對這項「福利」最有感！

▲永慶在壘球開幕賽上，宣布再獲「亞洲最佳企業雇主獎」。

圖、文／永慶房產集團提供

長期致力於推動「聰明工作、健康生活」幸福職場的永慶房屋，今年再度榮幸獲頒亞洲權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，不僅僅是連續第3年獲獎，永慶房屋更是台灣唯一3度獲獎的房仲品牌。

此獎項為橫跨亞太區11個國家、累積200萬名參加者的盛事，永慶房屋業管部協理陳賜傑認為永慶能連續3年蟬聯，歸功於有感的薪獎福利，還有幸福的職場制度，「我們希望每一位夥伴的付出，都能收到相對應的回饋，讓大家上班更有衝勁！」《HR Asia》雜誌也點出永慶於「工作獲得肯定與回饋」、「團隊合作」等方面，獲得接近滿分的成績！

▲吳良治帶領團隊，打造高薪獎、工作遊戲化的幸福職場。

每月皆有升遷機會 再加碼每年最高250萬成家基金

陳賜傑表示，薪獎制度是夥伴們最有感的福利之一，「目前永慶提供第一線業務新人前九個月每月5萬元，總計45萬元的業界最優保障方案，更規劃以能力為導向的月月晉升制度，不限年資，第一線同仁每個月都有升等與加薪的機會，還會提供經紀人每人每年最高250萬的『幸福成家基金』。」

另外，為了改善房仲業高工時的陋習，永慶還率先同業提出「彈性工作8小時」，考量到同仁們家中有長輩、小孩需要照顧，可以在店長協調之下，依據自身需求彈性選擇上下班時間，完美達成生活與工作之間的平衡。

「我已經加入永慶房屋25年，可說是公司人資政策不斷與時俱進的見證人！」永慶房屋大安區店長吳竹武強調，「我也可以很自豪地表示，永慶真的很為員工幸福著想。公司不斷隨著時代變遷，優化第一線人員的作業模式，從以前傳統作業模式，到現在的『永慶大聯盟』、『彈性工作8小時』等，第一線經紀人的作業模式真的更聰明、更好玩，也更有智慧！」

疫情期間逆勢加薪3% 善盡企業社會責任

打造幸福職場之外，永慶更從不同面向全力支持員工，像是期望提升同仁健康生活，自2014年舉辦永慶盃運動賽事，鼓勵同仁積極運動、保持身心的健康，至今已擴大為籃球、羽球、壘球等三大運動賽事，藉此培養團隊合作文化，今年永慶盃壘球賽也在９月９日開打，８隻強勁隊伍準備在近兩個月的賽期間爭奪冠軍寶座。

▲永慶房屋陳賜傑協理為第七屆永慶盃壘球賽開球。

今年各大產業面臨新冠肺炎衝擊，無薪假狀況持續發生。根據勞動部9月1日發布的統計，全台目前有852家企業、1萬9850名勞工放無薪假！永慶不僅沒有減薪、沒有無薪假、沒有裁員，還為了善盡企業社會責任，自4月起擴大徵才，更在6月宣布全員加薪3%！

陳賜傑協理補充：「經過近一年的防疫大作戰，相信大家都切身體會到，要營造一個健康快樂的職場環境，除了公司政策外，還需要每位員工合作與配合。很謝謝每一位永慶夥伴配合政府與公司的防疫政策，讓我們不僅守護好每一位員工的健康，也保護了員工、家屬，以及這段期間一直信任永慶的每位消費者的健康，才讓永慶績效不受疫情波及，有能力持續提供每位永慶人健康、安全又幸福的職場環境。」

永慶房屋制度福利完善，翻轉房仲業打破房仲高工時，也首創「工作遊戲化」，讓房仲經紀人上班組隊團戰解任務，讓工作變得有趣又創造高效率，創造員工的幸福職場，進而推高消費者滿意度！「亞洲最佳企業雇主獎」之外，永慶房屋也連續八年榮獲《台灣服務業大評鑑》金牌的肯定，更證明「有幸福的員工，才有滿意的客戶」

延伸閱讀：

繼「永慶實價登錄3.0」後 永慶房屋再推「兩大誠實房價保證」

永慶房屋逆勢成長 宣布加薪並擴大徵才