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做社區好鄰居！永慶房屋協辦兩千場中元普渡　贊助逾四千頂帳篷

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做社區好鄰居！永慶房屋協辦兩千場中元普渡　贊助逾四千頂帳篷（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋板橋重慶店團隊擔任居民的小幫手，協助普渡流程大小事。

圖、文／永慶房屋提供

為迎接中元節到來，各地里長們、社區主委們這陣子忙翻了！就怕天公不作美，一方面擔心太陽曬得讓人頭昏腦脹，一方面害怕陣雨讓人淋成落湯雞、供品淋濕後變質，居民們誠心祭祀的心意可就打折了！「房仲第一品牌」永慶房屋長期深耕社區，最了解居民的心聲，今年力挺協辦超過兩千場中元普渡，並借出超過四千頂帳篷，圓滿民眾感恩祭拜的心意。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，為展現企業取之於社會、用之於社會的回饋心意，永慶房屋長期提供帳棚出借服務，協助社區商圈舉辦各式活動，避免因天氣因素影響戶外活動進行。陳賜傑指出，永慶房屋關心鄰里、值得信賴的印象深獲認同，因此，今年社區前來邀請協辦中元普渡的場次、借用帳篷的數量，是往年的兩、三倍以上。

做社區好鄰居！永慶房屋協辦兩千場中元普渡　贊助逾四千頂帳篷（圖／永慶房屋提供）

▲大雨滂沱也不怕！永慶房屋贊助帳篷遮陽避雨，讓每一場普渡儀式都順利圓滿。

做社區好鄰居！永慶房屋協辦兩千場中元普渡　贊助逾四千頂帳篷（圖／永慶房屋提供）

▲土城明德店協助社區搭設帳棚，保護祭品不怕烈日曝曬，呂理民里長笑說：揪安心！

永慶房屋統計，從農曆七月開始至今，光是新莊富國店就協辦超過十場中元普渡活動，店長劉春美說明，由於台灣疫情控制得宜，所以全店總動員協助各社區舉辦中元普渡。劉春美笑說，經紀人和服務專員們特別準備可愛的造型氣球送給社區孩童，轉移小朋友注意力，讓大人專心祭祀普渡。

店長劉春美指出，最近天氣不穩定，戶外時常飆高溫或是陣雨不斷，好在有永慶房屋提供帳棚服務，才讓各社區的中元普渡都順利完成，民眾給予熱烈反饋，甚至有里長已經在邀請永慶明年度繼續支持活動。

對於永慶房屋用心服務社區事務，新北市新莊區君泰社區總幹事林哲薪給予滿分肯定：「永慶房屋服務專員賴鵬宇積極用心，讓住戶們都相當滿意，未來希望永慶房屋能持續服務社區居民。」陳賜傑協理強調，除了重大節慶外，為支持社區、學校及社團舉辦正向的活動，促進社會變得更美好，永慶房屋提供活動帳篷租借服務，有需要的社區鄰里可以就近詢問雙北永慶房屋直營門市。

做社區好鄰居！永慶房屋協辦兩千場中元普渡　贊助逾四千頂帳篷（圖／永慶房屋提供）

▲新莊富國店團隊貼心準備可愛氣球吸引小朋友注意，讓家長們專心完成普渡儀式。

做社區好鄰居！永慶房屋協辦兩千場中元普渡　贊助逾四千頂帳篷（圖／永慶房屋提供）

▲南港橫科店團隊以熱情、親切服務，協助「英郡社區」圓滿中元普渡。

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