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霸氣好心男身分曝！「主動塞1000元」援助下跪外送員：快去送便當吧

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記者黃可昀／綜合報導

台北市建國南路日前發生「外送員下跪女警」事件，路過民眾當街直擊，外送員雙膝跪在地上拜託對方別開單，一跪就是半小時，直到一旁的陳姓男子看不下去，主動掏出1000元援助外送員，網友看了都大讚他超暖心，事後這名陳先生的身分也跟著曝光。

▲▼好心人1000元幫違規外送員。（圖／東森新聞）

▲塞1000元幫助違規外送員。（圖／東森新聞，下同）

▲▼好心人1000元幫違規外送員。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲違規外送員接過對方援助的鈔票。

外送員下跪的影片在臉書曝光後引起廣大討論，網友驚問「哪招啊？」還原事發經過，其實一開始是外送員自己先違規，騎著機車上人行道被後方女警撞見，馬上被請到旁邊開罰單，結果外送員隨即下跪苦苦哀求，拜託對方銷單，情緒相當激動，一邊說著「我送便當要遲到了，妳擺明就是要讓我做白工，妳要讓我做幾天白工？」女警當時也很為難，手裡握著罰單不知該如何是好，雙方就這樣在路邊僵持近30分鐘。

▲▼好心人1000元幫違規外送員。（圖／東森新聞）

▲伸援手的陳姓房仲。

好心的陳先生當時路過剛好撞見這幕，主動上前詢問「我剛查（罰單）大概600到900元，不然我給你1000元，你就先去送便當」，說完便從皮夾抽出1000元鈔票，並塞入外送員手中，還提醒他「以後不要再騎上人行道！」

這名低調地陳先生事後接受《東森新聞》訪問時提到，他當初看那名外送員情緒不是很穩定，而且烈日下在路邊跪了很久，才想說對方可能真的很需要這筆錢，當時也沒有多想，純粹覺得「自己還有能力就幫忙一些」。

▼陳姓房仲認為這也算是功德一件。

▲▼好心人1000元幫違規外送員。（圖／東森新聞）

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