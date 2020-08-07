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繼「永慶實價登錄3.0」後　永慶房屋再推「兩大誠實房價保證」

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圖、文／永慶房屋提供

永慶房產集團孫慶餘永遠走在政府政策前！繼去年八月永慶房屋推動「永慶實價登錄3.0」將成交行情揭露到門牌，提供透明資訊以保障消費者權益。一年下來，永慶旗下全品牌，包括永慶房屋、永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產皆以落實「永慶實價登錄3.0」。今日(8/7)永慶房屋再大動作喊出：「不只誠實、更敢保證！」永慶房屋加碼推出「兩大保證」，宣示保證完整揭露成交行情至門牌，若未能落實造成客戶損失將作出補貼；兩支改編自消費者遭黑心仲介坑殺的品牌廣告也同步上線。

▲▼ 。（圖／永慶房屋提供）

▲改編真人真事廣告，敘述夫妻買房遭黑心仲介坑殺，在資訊不透明的情況下高價買屋。

請繼續往下閱讀...

黑心仲介仍陰魂不散！消費者受害事件屢見不鮮

「先誠實再成交」是永慶的服務理念，也是永慶房產集團孫慶餘董事長創業以來的堅持。孫慶餘董事長自三十多年前從國外引進並推動「新式仲介」，又花十年推動《不動產仲介經紀業管理條例》，他感慨的表示：「幾十年過去，房仲業看似早已步上軌道，實際上黑心仲介為了利益抹滅良心，玩弄實價登錄資訊，甚至黑心仲介勾結投機客『低買高賣』坑殺買賣雙方；早年的『牽猴仔』換上西裝，卻依然黑心！」

永慶房屋總經理吳良治指出，有鑑於目前政府實價登錄公布的行情資訊，以門牌號碼30號為區間，給了黑心仲介操作價格的空間，因此繼「永慶實價登錄3.0」將成交行情揭露至門牌，讓消費者免於因資訊不完整被坑殺的風險，今日永慶再提出「兩大誠實房價保證」以保障消費者權益。

▲▼ 。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋領先政府、業界，首創「兩大誠實房價保證」保障消費者權益。

「實價登錄3.0」完整揭露資訊 「永慶兩大保證」讓買賣雙方安心

電視廣告「小夫妻買房」改編真人真事，內容敘述兩夫妻辛苦存錢買房，卻遇上黑心仲介刻意隱瞞前屋主幾個月前才買的價格，讓這對夫妻在資訊不透明的情況下誤判行情，被引導出了高價買屋。吳良治總經理強調：秉持「先誠實再成交」的精神，如銷售物件為一年內買賣取得，永慶房屋將提供屋主聲明取得之價格給買方參考，若未提供導致買方有買貴的情形，永慶房屋承諾補貼最高新台幣三佰萬元價差給買方。

另一支「退休老伯伯賣屋」電視廣告，就是常見的黑心仲介聯手投機客，刻意拿附近較低的成交行情誤導他低價出售，很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣從中賺差價，損害買賣方權益的案例。吳良治總經理強調，永慶房屋不僅提供「實價登錄3.0-誠實房價報告書」，只要是永慶成交的行情資訊皆完整揭露至門牌，更加碼保證，若有故意隱瞞成交行情資訊，以致賣方有低賣之情形，永慶房屋承諾退還已收賣方全額服務費。

▲▼ 。（圖／永慶房屋提供）

▲廣告中女兒為父親不捨，父親為了養老賣房，卻被黑心仲介與投機客聯手坑殺賺價差。

揭穿黑心仲介手法 永慶堅持「先誠實再成交」服務客戶

過去傳統黑心仲介「假扮身份」、「虛灌坪數」、「賺取差價」及「買斷三角簽」等坑殺消費者的惡質手法，即使到現在依然存在，政府雖已提供實價登錄查詢，但是以門牌號碼30號為區間的方式揭露，讓黑心仲介有機可趁、玩弄資訊，如：「資訊被隱藏或選擇性揭露」、「左手換右手、墊高房價」以及「車位和房屋坪數灌在一起以降低每坪單價」。

吳良治總經理提醒消費者，黑心仲介最常見的手法就是「資訊被隱藏或選擇性揭露」，為避免遇上黑心仲介刻意隱瞞或選擇性提供行情，建議無論買賣屋，出價前應先上網『永慶房仲網-實價登錄3.0專區』或到永慶房屋門市，索取『誠實房價報告書』。

▲▼ 。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋今日宣示「兩大保證」，堅持「先誠實後成交」的企業理念。

永慶房屋推出「兩大保證」保護消費者權益

為何永慶房屋敢大聲提出「兩大保證」？永慶房屋總經理吳良治表示：永慶成立至今超過三十年，建立「投機客資料庫」列管短期且頻繁交易的投機客，目前已列管超過七千筆名單，永慶房屋一旦確認是榜上有名的「投機客」就會拒絕委託，三十年來已拒絕上百億商機。

不僅如此，永慶房屋嚴格要求員工不能「球員兼裁判」！永慶房屋早在民國87年即明文規範員工及其二等親內，購售屋必須通報，且兩年內不可轉售，主管更延長至三年。吳良治總經理強調：「房仲不能只做到合法，更要為消費者權益嚴格把關，永慶要做產業的良心。」

孫慶餘董事長創業以來堅持為消費者打造公平交易的環境！從落實「新式仲介：不賺差價、只收服務費」的經營模式成立永慶房屋，並秉持「先誠實再成交」的精神，不斷領先同業推出各式保障消費者行動。這次再推出「2大誠實房價保證」保障消費者權益、為居住正義努力，吳良治總經理強調：「『兩大保證』是身為房仲第一品牌的責任，也歡迎同業跟進響應，一起為消費者打造公平交易的環境。」

延伸閱讀：
永慶房屋兩大保證：https://www.yungching.com.tw/truevalue/
永慶房屋廣告「小夫妻買房」：https://youtu.be/MzDwX50hXac
永慶房屋廣告「退休老伯伯賣屋」：https://youtu.be/1Yb6vthQ0YE

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永慶房屋誠實房價實價登錄

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