永慶房屋逆勢成長　宣布加薪並擴大徵才

▲永慶孫慶餘宣布逆勢加薪平均3%，感謝總部行政人員支援。

圖、文／永慶房屋提供

即使面臨新冠疫情衝擊，依舊展現強大經營優勢的永慶房產集團，繼日前發布1-4月全台新展店突破50家店，持續穩居全台21縣市店數市佔第一的好成績後，昨(6/18)又宣布「針對集團總部行政人員將依照績效表現進行加薪，平均調薪幅度為3%」。

永慶已經連續3年加薪！疫情下，永慶持續逆勢擴大市佔的關鍵，除了早已超前部署創新科技工具，讓消費者便利賞屋、也讓房仲經紀人能高效工作外，孫慶餘董事長堅持為消費者建構一個公平交易的環境，自永慶房屋去年8月率先推出「實價登錄3.0」服務，主動將成交行情揭露至門牌更獲客戶及主管機關高度認同，永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產全台加盟店東也支持孫慶餘董事長理念陸續主動爭取加入，現在永慶全集團上下一心，持續落實保障消費者權益。

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▲永慶投資人才不手軟！對經紀人和行政人員各有獎勵機制。

永慶房屋人資部經理塗振宏表示，我們深信「有快樂的員工，才有滿意的客戶！」面對上半年的疫情衝擊，孫慶餘董事長為了感謝總部行政人員的全力支援，讓第一線業務人員的服務滿意度持續攀升，因此，宣布再次加薪以激勵同仁。下半年永慶也將持續網羅各界菁英，集團徵才目標3,000人，期許透過更多就業機會的提供，成為穩定社會的力量，善盡企業社會責任。

因為台灣就業市場前景並不樂觀！根據勞動部公告6月15日實施「無薪假」企業已突破1,300家，刷新自2009年1月有官方統計以來的最高紀錄；「無薪假」人數更逼近3萬人。且從人力銀行調查也發現：僅3成2企業在下半年有加薪計畫，2成3企業第三季依然無徵才計畫。

▲永慶房屋連續2年獲得「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」肯定。

永慶房產集團總部行政同仁除了有完善的福利，也有輪調培育的機會，依員工的專才與潛質，安排至重點部門或相關事業體歷練，培養全方位的職能機會。塗振宏經理進一步強調，永慶房屋連續2年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，源自於打造了「聰明工作．健康生活」的幸福職場，提供業界最佳就業條件：業務新人除了前9個月每月5萬元保障，還有專屬師父手把手帶領學習，讓菜鳥快速上手。另外，讓工作遊戲化的永慶大聯盟，讓工作就像組隊打怪、團戰解任務，搭配彈性工作8小時機制，讓經紀人可以高效率工作，準時下班享受精彩生活，歡迎有服務熱忱的人才加入。

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