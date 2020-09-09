澳「突擊式搜查」中國記者　陸外交部控：小孩子玩具也被扣押

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸外交部發言人趙立堅9日證實，今年6月下旬，澳洲安全情報機構以「可能違反澳大利亞反外國干涉法」為由，突襲式搜查和詢問新華社、央視、中新社4名駐澳記者，並扣押工作用的電腦、手機，迄今尚未提出合理解釋，也仍未歸還全部被扣押物品。

趙立堅還說，中國駐澳媒體被扣押的物品，除了工作用的電腦、手機外，甚至還包括記者的孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等物品。

他強調，中國媒體駐澳記者嚴格遵守當地法律法規，澳洲政府所作所為，嚴重干擾中國媒體在澳正常報導活動，粗暴侵犯中國駐澳記者正當採訪權利，充分暴露了澳方標榜的新聞自由和所謂尊重並保護人權的虛偽性。

趙立堅表示，中方已就此多次向澳方提出嚴重交涉，要求澳方立即停止野蠻無理行徑，停止以任何藉口對在澳中方人員騷擾打壓，確保中國公民安全和合法權益，不要再做任何干擾兩國人交流的事情。

據了解，大陸官媒《環球時報》是在9日刊出報導稱，「近日，澳洲情報部門人員悍然突擊搜查中國駐澳媒體記者住所，長時間盤問記者，強行扣押記者電腦、手機等，並要求記者不得對外報導搜查情況。」該文還引述一名專家的指控，形容這是一起嚴重的政治事件。

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