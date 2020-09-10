傳桃園水利會提前選代會長　農委會聲明「於法無據，不生效力」

▲桃園水利會傳醞釀提前選代會長，農委會聲明於法無據，不生效力。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

媒體報導桃園水利會醞釀提前選代會長，農委會今（10日）發出聲明重申，依據107年1月31日公布之農田水利會組織通則第40條規定，農田水利會會務委員及會長之選舉已停止辦理，於法無據，不生效力。

農委會表示，同時對台灣15個農田水利會會長、會務委員原一屆4年任期應於107年5月31日屆滿任期，均予以延長2年4個月至109年9月30日，並規定農田水利會之改制及其資產處理、職員工作權益保障等事項，另以法律定之。規範農田水利會改制事項之「農田水利法」已於109年7月22日公布。

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農委會指出，依農田水利法第34條規定，自農田水利法施行之日起，農田水利會組織通則不再適用。農田水利會改制納入政府機關成為灌溉管理組織，農田水利會原公法人定位即不存在，自無會長及會務委員職務；會員也無選舉會長及會務委員之權利。另查農田水利會組織通則及相關規定，並無賦予任何人辦理農田水利會代會長、臨時會長選舉權限，爰相關會議及選舉結果均屬無效。

農委會進一步說明，該會已於9月9日函各農田水利會重申依法行政決心，不容少部分有心人士以不正確資訊混淆社會大眾視聽，並請農田水利會各級員工於接獲選舉代會長訊息，即時駁斥其選舉行為無效，以正社會視聽。農委會近期將公布農田水利法各項子法規，於行政院核定農田水利法之施行日期後，即可將農田水利會順利改制納入政府機關。