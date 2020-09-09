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快訊／屏東恐怖分屍！路人遭輾斃「遺體破碎」...馬路都是血　

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▲▼屏東縣最新消息快訊圖。

記者柯沛辰／綜合報導

屏東縣台1線枋山鄉南和路段9日深夜10點多發生一起死亡車禍，一輛車南下行經該路段，疑似高速撞擊並輾斃一名行人，導致死者遺體破碎四散，嚇壞路過民眾。目前警方初判是肇逃，全力追緝中，呼籲目擊者提供線索。

車禍消息在臉書地方社團瘋傳，許多網友都稱有路過目擊，但不清楚詳情。根據《自由時報》報導，被撞路人死狀悽慘，乍看疑似斷成兩截，但遺體破碎，整條路血跡斑斑，令人不忍卒睹。

目前枋寮警方正在調閱監視器，要揪出肇事駕駛，盼目擊民眾積極提供線索和消息。

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