7月大火遭雲林縣府重罰500萬元　台塑化：不打算上訴

▲台塑六輕麥寮廠７月中旬發生大火，雲林縣府重罰500萬元。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑化（6505）今（9）日遭到雲林縣政府重罰500萬元，主因為先前7月15日所發生的大火所造成濃煙，有空氣污染之虞因而開罰。對此，台塑化執行副總經理林克彥回應，對此項結果公司內部暫時沒有提出上訴考量，而遭遇火災的工廠預計最快明年第2季才會開車。

台塑化位在雲林縣的煉製二廠第二套重油加氫脫硫工場(RDS#2)於今年7月中旬發生大火，當時雖無傳出傷亡，但由於事故現場發出濃煙，因此雲林縣政府今日依空氣汙染防制法裁處罰鍰新台幣500萬元整，並要求台塑化於法定期限內依法繳納罰鍰。

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林克彥表示，對於雲林縣政府開出此項裁罰並未有任何疑慮，林坦言，火災造成濃煙是事實，因此遭到開罰也屬合理。

至於開罰金額500萬是否過重？林克彥則說，若是考量整體公司規模，是能理解縣府為何會祭出如此重罰，目前公司內部也不打算再提出申訴。

另外，林克彥也說，該廠經過7月中的大火過後，直到9月份才開始進入拆解流程，將受到大火損壞的器械進行拆解，整個要處理完成，直到可以開車至少要8個月至12個月，因此預估最快該廠要能正常運作也要等到2021年第二季才能開車。

