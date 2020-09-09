　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

7月大火遭雲林縣府重罰500萬元　台塑化：不打算上訴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台塑六輕麥寮廠上午傳出火警，雲林縣長張麗善震怒重罰500萬要求三天內提出報告書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑六輕麥寮廠７月中旬發生大火，雲林縣府重罰500萬元。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑化（6505）今（9）日遭到雲林縣政府重罰500萬元，主因為先前7月15日所發生的大火所造成濃煙，有空氣污染之虞因而開罰。對此，台塑化執行副總經理林克彥回應，對此項結果公司內部暫時沒有提出上訴考量，而遭遇火災的工廠預計最快明年第2季才會開車。

台塑化位在雲林縣的煉製二廠第二套重油加氫脫硫工場(RDS#2)於今年7月中旬發生大火，當時雖無傳出傷亡，但由於事故現場發出濃煙，因此雲林縣政府今日依空氣汙染防制法裁處罰鍰新台幣500萬元整，並要求台塑化於法定期限內依法繳納罰鍰。

請繼續往下閱讀...

林克彥表示，對於雲林縣政府開出此項裁罰並未有任何疑慮，林坦言，火災造成濃煙是事實，因此遭到開罰也屬合理。

至於開罰金額500萬是否過重？林克彥則說，若是考量整體公司規模，是能理解縣府為何會祭出如此重罰，目前公司內部也不打算再提出申訴。

另外，林克彥也說，該廠經過7月中的大火過後，直到9月份才開始進入拆解流程，將受到大火損壞的器械進行拆解，整個要處理完成，直到可以開車至少要8個月至12個月，因此預估最快該廠要能正常運作也要等到2021年第二季才能開車。
 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／雨彈突襲大台北！16縣市大雨特報　鋒面明炸台雨區更廣
35歲大叔住院搭訕15歲少女！帶進廁所性侵　還逼看掏槍DIY
醜男單身41年沒人愛　學會「3秘招」1年爽泡300美女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

嘉裕西服拿下國防部制服標案　股價急拉漲停

宏碁瞄準疫苗開發！攜手國防醫學院　搶攻智慧醫療商機

美股三大期貨持續反彈　那斯達克100期漲近200點

7月大火遭雲林縣府重罰500萬元　台塑化：不打算上訴

王美花：回台投資逾1兆元　特斯拉供應鏈也搶地蓋廠

嘆錢存很慢！專家曝「5大關鍵」被動賺生活費　整天瞎忙最慘

電子支付夯！7月交易金飆新高　街口、LINE Pay Money最多人用

統一證券「防疫愛不熄」　送愛家扶250萬助學金

投資人閉眼買搞烏龍！寶齡收購正峰化學　「正峰新」跳空漲停

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

嘉裕西服拿下國防部制服標案　股價急拉漲停

宏碁瞄準疫苗開發！攜手國防醫學院　搶攻智慧醫療商機

美股三大期貨持續反彈　那斯達克100期漲近200點

7月大火遭雲林縣府重罰500萬元　台塑化：不打算上訴

王美花：回台投資逾1兆元　特斯拉供應鏈也搶地蓋廠

嘆錢存很慢！專家曝「5大關鍵」被動賺生活費　整天瞎忙最慘

電子支付夯！7月交易金飆新高　街口、LINE Pay Money最多人用

統一證券「防疫愛不熄」　送愛家扶250萬助學金

投資人閉眼買搞烏龍！寶齡收購正峰化學　「正峰新」跳空漲停

張凌赫「激似李敏鎬」出道就演男一！起底188cm學霸校草

《無主》孫綻打工拆看板險戳瞎眼　試鏡衣服全靠溫昇豪贊助

北京服貿會閉幕！　衝刺5G新時代..打造「線上線下新服務」

中職／四隊戰績咬很緊　丘昌榮：盡力打好每一場

不斷更新／余德龍美技策動雙殺助霸能化解危機　首局中信0比0樂天

「振興電池」來囉！廢乾電池收好收滿　量販店超商限時加碼收

「戀屍噁男」性癖曝光！灌醉下藥虐待　15萬張不雅照被搜出

崑大電子系衞祖賞教授奉獻教育逾30年　獲頒傑出工程教授獎

桃園毛小孩貪玩走失...警車陣中救回PO網　失主喜極而泣！

雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

財經熱門新聞

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

5G iPhone將生產　6.1吋先亮相

接班候選人出走3倍薪挖角　台積電出狠招慰留止血

即／拋售持續　美股那指暴跌3.7％

下一座護國神山？分析師：這兩檔可媲美台積電

台新放手彰銀　張綱維意外神救援

生日看中全聯夯品！網讚79元CP值高

台積電股票「不賠反賺」原因曝光

國保欠款罰配偶　勞保局將挑200人、最高開罰1.5萬元　

電信三雄再戰499雙飽！9月巷戰提前開打

過世前贈與600萬給配偶　要報遺產稅

拜登民調領先！謝金河曝美股透露「美總統選情」

台積電擊潰英特爾　啟動史上最大規模徵才

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

Apple釋出iPhone 12邀請函

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

即／富邦悍將林威廷父遭「倒塌牆面」重壓慘死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面