快訊／桃園永安漁港轎車落海　駕駛自行脫困：我精神不濟

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區永安漁港10日驚傳轎車落海事件！一輛轎車在漁港南岸停車場，疑似失控撞倒護欄衝入海中，引起旁邊釣客與遊客驚呼，海巡署與消防人員第一時間趕抵協助，轎車林姓駕駛已自行脫困上岸，幸好僅左手掌擦傷，駕駛聲稱自己精神不濟肇禍，消防人員則將男子送醫治療。

▲桃園市永安漁港10日上午8時許，一輛轎車不知何故突然撞倒護欄衝入港內消波塊與海水間，海巡署與消防局協助將車輛吊起。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市永安漁港10日上午8時許，一輛轎車不知何故突然撞倒護欄衝入港內，海巡署與消防局協助落海駕駛上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡第八岸巡隊指出，10日上午8時19分，永安安檢所執勤人員接獲轎車落海事故，運用港區監視器及望遠鏡發現，一輛轎車從永安漁港南堤末端發現轎車撞斷護欄墜落於消波塊與海水間，海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部接獲桃園市政府消防局第二大隊永安分隊通報趕往處理。

▲桃園市永安漁港10日上午，一輛轎車突然撞倒護欄衝入港內消波塊與海水間，海巡等單位將落海轎車拉回岸邊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡與消防人員趕抵現場，51歲的林姓駕駛已自行脫困爬出車外，楊梅警分局永安派出所員警檢視該駕駛意識清楚，僅左手掌擦傷，林男聲稱因精神不濟不慎衝斷護欄落海，海巡等單位協助駕駛聯繫吊車將落海車輛吊離港區，後續則由消防分隊以救護車將駕駛送往衛福部桃園醫院新屋分院治療。

▲桃園市永安漁港10日上午，一輛轎車突然撞倒護欄衝入港內消波塊與海水間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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