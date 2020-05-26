獨／黃偉哲抱歉！人氣王陳時中被鄭文燦攔截了　明後天先到桃園永安漁港

▲《ETtoday新聞雲》獨家消息指出，陳時中27日或28日，就會到桃園永安漁港了。（圖／ETtoday新聞雲資料照，記者林敬旻攝）

記者郭世賢／綜合報導

衛福部長陳時中最近成為台灣當紅炸子雞，民調滿意度高達九成以上，上週去墾丁促進觀光後，各縣市都在進行搶人大作戰，台南市長黃偉哲排定這週六、日（30日、31日）到府城美食之旅，不過，《ETtoday新聞雲》獨家消息指出，陳時中27日或28日，就會到桃園永安漁港了。

桃園市政府相關人士指出，「大家都在搶啦！我們先下手為強！」，原本是排定要去看民間人士捐贈的「醫療貨櫃屋」，再去看相關的防疫措施，但目前似乎以振興觀光、促進經濟為第一要務，那麼就排定去永安漁港或夜市，但永安漁港各大餐廳的用餐環境，要放「隔板防疫」有困難。

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他說，但那不重要啦！商家就是想要陳時中來，看到陳時中就開心了，也是防疫安全的保證。他表示，原本要安排陳時中週五到桃園，不過，週五那天陳時中要去立法院報告，時間上無法安排。

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