永安漁港港區工作平台暗夜大火　火勢20分鐘撲滅2漁船部分受損

▲桃園市新屋區永安漁港18日深夜發生工作平台大火波及2搜漁船，消防局與海巡署人員協助滅火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區永安漁港18日深夜發生漁船大火，起火處位於港區內工作平台並波及一旁2艘停泊漁船，桃園市消防局會同海巡署人員協助滅火，所幸火勢在20分鐘內被撲滅，停泊漁船漁工及時逃出沒有人員受困傷亡，消防局清理火場發現燃燒處堆積雜物與廢料，起火原因與損失仍待進一步調查。

▲桃園市新屋區永安漁港18日深夜發生大火，消防局與海巡署人員撲滅工作平台上之火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，18日深夜10時30分許接獲報案指稱，永安漁港港區內工作平台竄出大火，隨即波及停泊的2艘漁船，消防局第二大隊永安分隊派出4輛消防車、1輛救護車與12名警消人員前往灌救，海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所人員也到場協助滅火。

▲桃園市新屋區永安漁港18日深夜發生工作平台大火還波及2艘漁船。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因工作平台起火面積不大，火勢在20分鐘內被控制撲滅，鄰近停泊2艘漁船僅部分受損，還好起火處是工作平台上堆積之雜物與廢料，漁船上漁工發現大火後已迅速撤離，沒有造成人員受困受傷情事，起火原因仍待調查。

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