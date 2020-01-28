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初三高雄天空浮現異象！「龍戲珠」現祥兆...網神解：瀟灑走一回

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▲劉姓民眾大年初三隨手拍下天空景色，被其他人認為是祥兆「龍戲珠」 。（圖／劉姓民眾提供）

▲劉姓民眾大年初三隨手拍下天空景色，被其他人認為是祥兆「龍戲珠」 。（圖／劉姓民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名劉姓民眾在大年初三中午左右，對著天空拍攝到了幾張照片，不過覺得畫面很奇怪，所以就把它放在自己臉書上頭求解，網友說這是「龍戲珠」，代表了龍來遊戲人間，是個祥兆，但是記者求證高雄氣象站主任陳文信，他表示說：「是卷積雲」。

這名劉姓民眾大年初三帶小朋友來到高雄市民族路一間大型賣場，抬頭看到天空有帶著拖曳長長一條雲帶，看起來很特殊，所以就隨手將這個畫面拍了下來，等到回家之後再po到自己臉書，同時寫下「天有異象！這是什麼雲？如何是正解」？

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▲劉姓民眾大年初三隨手拍下天空景色，被其他人認為是祥兆「龍戲珠」 。（圖／劉姓民眾提供）

▲劉姓民眾大年初三隨手拍下天空景色，被其他人認為是祥兆「龍戲珠」 。（圖／劉姓民眾提供）

▲劉姓民眾大年初三隨手拍下天空景色，被其他人認為是祥兆「龍戲珠」 。（圖／劉姓民眾提供）

▲劉姓民眾大年初三隨手拍下天空景色，被其他人認為是祥兆「龍戲珠」 。（圖／劉姓民眾提供）

結果其中一名王姓臉友留言說：「這是龍戲珠，遊戲人間，解曰：瀟灑走一回」，但也有人說是「鳳凰飛過」，也有人直接讚嘆好美，是天有祥兆！不過《ETtoday新聞雲》記者求證高雄氣象站的主任陳文信，他則是回應說：「佛法相我們不懂！但這是卷積雲，是高雲族內的一種雲，形成沒有特殊條件，高層有水氣就有機會形成」。

其實所謂的「卷積雲」看起來是由一群白色像是魚鱗狀的雲塊堆積成的，在天空當中排列成為美麗的規律波紋，就像是魚麟一樣，所以只要出現卷積雲的當天，就能稱為「魚麟天」，俗稱「魚麟天，不雨也瘋癲」，就是在形容卷積雲出現之後的天氣，通常都是低氣壓來臨的徵兆，隨著低氣壓移入天氣就變換，但都要看雲層變化，如果雲層降低並且增厚的話，天氣就可能轉壞。

雖然劉姓民眾拍下的雲彩是有「科學」解釋，不過在大年初三當天拍到，端看個人解釋，或許將它解讀成為「龍戲珠」，也多增添過年喜氣。

▲劉姓民眾大年初三隨手拍下天空景色，被其他人認為是祥兆「龍戲珠」 。（圖／劉姓民眾提供）

▲氣象站表示這是卷積雲 。（圖／劉姓民眾提供）

▲劉姓民眾大年初三隨手拍下天空景色，被其他人認為是祥兆「龍戲珠」 。（圖／劉姓民眾提供）

▲劉姓民眾同天在永安漁港拍攝到的雲層，劉姓民眾表示看起來像是骷髏 。（圖／劉姓民眾提供）

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