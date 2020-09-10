輪胎王遺產稅26億！大村鄉全彰化最富...每年發禮金最高6千元

▲大村鄉公所擬發常態性禮金最高上限6千元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

繼中央發放振興3倍券後，和美鎮及花壇鄉加碼每人發放600元及1000元現金，如今彰化縣盈餘將近12億，號稱最富有的大村鄉，本(9)月2日通過訂定「禮金發放自治條例」，將振興現金上限提高到6千元，鄉長游盛低調的表示，未來將變成每年常態性發放，但發放的時程尚未確定，金額應該不會超過中央發放的2千元。

據了解，大村鄉因為有輪胎大王近26億元的遺產稅，尤其在自治條例一訂定，將逐年發放關懷禮金，令其他鄉鎮公所羨慕不已，大呼「全彰化就屬這裡最幸福」。

游盛也說，目前大村鄉有編列的生育禮金發放6千元、將全鄉民，各投保50萬保險，還有即將到來的重陽節，發放全鄉65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元。

▲大村鄉長游盛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

游盛受訪時低調表示，目前鄉庫盈餘有將近12億多，但目前輪胎大王老董的遺產稅將近16億尚未入庫，離外傳有26億數目不正確，也看到和美鎮及花壇鄉發放振興現金，員林市公所也將發放免費乘車悠遊幸福卡，在許多鄉民的建議下，經過代表會同意訂定「彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」。

游盛也表示，目前已經將自治條例送縣府備查，若縣府同意，還得送交代表會，至於要發放多少金額，也要逐年編列預算召開代表會取得代表通過，原則上沒有那麼快。

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