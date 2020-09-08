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女童突竄「距公車輪胎不到50cm」　騎士神出手...網怒：爸媽咧

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小女童「突靠近公車輪胎」爆驚險！騎士神出手...網罵翻：爸媽咧（圖／翻攝自爆料公社）

▲妹妹獨自跑向公車。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

「1到2秒的時間足以釀成悲劇！」一名網友在爆料公社po出影片，只見路邊一位小妹妹，突然竄出靠近公車輪胎，有騎士見狀立刻上前將她抱離，驚險畫面引起熱議，許多網友怒轟，不合格的父母親。

影片中可見，小妹妹突然從人行道跑到馬路上，更靠近正停等紅燈的公車，眼看她離輪胎不到50公分，後方騎士立刻奔上前，並將她抱起，此時疑似父親的男子才趕緊跑來接手。

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小女童「突靠近公車輪胎」爆驚險！騎士神出手...網罵翻：爸媽咧（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼騎士超機警。（圖／翻攝自爆料公社）

小女童「突靠近公車輪胎」爆驚險！騎士神出手...網罵翻：爸媽咧（圖／翻攝自爆料公社）

驚險一幕引爆眾怒，網友除了感謝騎士見義勇為，動作超迅速，也紛紛留言撻伐家長，「到時候出事了是不是又害了無辜的司機」、「還好有騎士出來，不然小孩靠近公車或伸手碰車輪，就2個家庭要破碎」、「好加在有貴人」、「那反應之快，你帥斃了」、「誇張的父母」、「現在外面一堆恐龍家長，小孩帶出門放任不管，自己顧著聊天，還是玩手機」。

po文也釣出許多家長，直言「為什麼要讓這麼小的孩子離開自己的視線」、「孩子真的有時候會暴衝，就算家長想要聊天或滑手機，至少要騰隻手把孩子牽牢」、「家長外出真的要多留意自己的小孩～若真沒辦法顧全部，就應該把小孩牽著繩子（防走失背包那種），幸好是紅燈...不敢想像」。

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