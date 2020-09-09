「振興電池」來囉！廢乾電池收好收滿　量販店超商限時加碼收

▲全國兩大超商連鎖店以0.5公斤11元抵用現金消費；量販店則可免換現金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

廢乾電池加碼回收活動來囉！！這麼好康又愛地球的事情怎麼可以錯過呢！！行政院環境保護署為鼓勵民眾回收廢乾電池祭出限時加碼優惠，可享合作企業提供的「0.5公斤11元」加碼回饋，回收越多，回饋越多。

本次回收活動，有統一超商及全家便利商店兩大超商繼續合作參與，還有家樂福企業旗下的量販店及超市一起響應。即日起至9月22日止，為期2週的活動期間，民眾前往這3家企業全台9,600個門市，進行電池回收，可享有加碼回饋。

此次活動以每半公斤為單位，以3號電池為例，約為20至25顆。業者表示，除了車用大型電池，一般日常使用的廢乾電池都可以參與回收活動。兩大超商業者表示，店內販售的商品除菸酒與代收代售服務不能折抵之外，其餘民眾可自由選擇。直接兌換11元現金的家樂福則表示，此活動不需登記個人資料，民眾可放心將電池送去回收，歡迎民眾採買之餘，也隨手做環保、拿好康。

廢電池多含有鉛、鎳、鋰等重金屬成分，這些金屬都是可再利用的資源，但如果任意丟棄，這些可利用的資源就會造成環境汙染，因此需要靠大家一起回收廢電池，讓資源循環再利用。然而過去大家可能只知道水銀電池應該回收，但其實包括手錶用的鈕釦電池、鋰電池，以及一般所謂的1號、2號、3號、4號等電池，都是可以回收的電池。

目前有關廢電池回收管道已十分普遍且便利，包括連鎖超商、量販店、藥妝店、花蓮縣環保局核可的回收廠商，甚至是3C通訊行、攝影器材行或照相冲印店等，都設有廢電池回收站點。此外，社區、學校及慈善團體等機構也主動收集廢電池，所以家中廢電池均可至上述地點進行回收作業。另外花蓮縣環保局也將不定時於假日辦理廢電池兌換活動，詳情可至FB搜尋「資源回收走透透」即可獲得相關訊息。

花蓮縣環保局呼籲民眾把握加碼活動期間，把家裡不要的廢乾電池一起清出來回收，除了可以加碼回收享回饋之外，更珍惜地球資源，也能把居家環境做個整頓，一起實地踐行全民綠生活、環保愛地球理念。另家中因部分電子電器使用乾電池作為供電，當電力耗盡時需定期更換電池，長期下來產生不少廢乾電池，建議縣民平時貯存廢乾電池時，可放置乾燥固定容器存放，避免電池漏液污染環境，目前環保署、花蓮環保局及許多業者都有舉辦廢電池回收相關活動，各位鄉親也可將廢電池兌換相關優惠，不只做好資源回收，環境也避免遭受污染，是一舉兩得的好辦法。

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