叫她0反應「以為在玩」！4歲妹下秒吐白沫送醫...家長秒懂怕爆

▲妹妹明天生日，所以爸媽「提前慶生」帶她出去玩，沒想到碰上這情況。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨天帶全家出遊，抵達飯店時，女兒發呆著不動，叫了也沒反應，起初以為是小孩在玩；不料，女兒突然眼睛上吊、口吐白沫，緊急送醫後被診斷是「熱痙攣」。看到關鍵字，不少家長表示，自己的孩子曾發生過，當時「恐怖的情況」至今仍餘悸猶存。

這名父親在「爆怨公社」提到，全家昨天開心出遊，本來女兒跟平時一樣活蹦亂跳，也沒發燒症狀，結果到飯店放完行李，突然就呆呆的不動了，怎麼叫她都沒反應，「原以為她在裝，在跟我們玩，然後突然眼睛上吊抽搐，口吐白沫，趕緊叫了119，直到在急診室用氧氣罩跟打點滴，才慢慢恢復過來。」

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經診斷，這是熱痙攣所致；而受到不小驚嚇的爸爸也直呼，「6歲以下的小朋友還不太會調節體溫，都可能發生，還好應該沒事了，請大家多關心自己的小孩，我還以為女兒要沒有了。」

老爸也向《ETtoday新聞雲》記者提到，「我女兒明天生日，滿4歲，本來是提前帶她出去玩，活動力也很正常......，還好我沒很慌，趕快送醫，也剛好把她側抱，口水流了我一身，所以沒噎到，還好沒事...現在正常了，但還是會怕怕的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakuraso）

po文引起熱烈迴響，許多家長表示，「熱痙攣真的很可怕，會嚇死爸媽」、「我女兒也發生2次，我都嚇死了」、「我也被嚇過，從來不知道自己抱著小孩可以衝這麼快」、「辛苦了，我小兒子前陣子也是，魂都飛一半了」、「我女兒第一次發作，到急診室要填家屬資料，我一個字都寫不出來，蹲在地上奔潰大哭，後來女兒高燒我都直接要求住院，真太害怕了」、「我兒子國小前發生過3次，也因此沒上幼兒園，我都自己帶自己教，國小入學前有去大醫院檢查腦波放電，看是否為癲癇體質，幸運的是正常」。

所謂「熱痙攣」，是幼兒在體溫急性升高至某程度，而併發的痙攣症狀，好發年齡在6個月至5歲間，最高峰為周歲左右，發作時會有兩眼上吊、嘴唇發紫、牙關緊閉、口吐白沫等情況，四肢也會一陣陣抽動，持續幾分鐘後昏睡過去。

另外，當小孩熱痙攣發作時，建議將孩子側臥，頭部同時側置，並墊個軟物，接著把口內的東西挖出，以免呼吸道阻塞，然後儘速就醫。

►根本像到了歐洲