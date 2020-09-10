肇逃拖板車逮到了！屏東深夜血腥車禍…男屍破碎「險斷兩截」慘死

記者吳奕靖、陳崑福、洪靖宜、莊智勝／屏東報導

屏東縣枋山鄉台1線448.5K處昨（9日）深夜10時許發生一起驚悚死亡車禍，一名66歲的老翁步行經過該路段時，突遭2輛疾駛的車輛撞擊後輾過，上下半身幾乎斷成兩截，當場慘死；肇事拖板車第一時間並未停下，反而加速逃離現場，而另輛小客車駕駛因自覺有輾到東西，急忙下車查看，並在現場等待警方到場。警方初步調查，由於現場沒有監視器，並未拍下事故關鍵畫面，經積極追查後，終於在案發2小時後迅速將肇事拖板車駕駛逮捕，目前肇責歸屬正在釐清中。

▲屏東枋山昨晚傳出死亡車禍，死者遺體險些被輾成兩段。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，死者為行動不便的賴姓老翁（66歲）深夜獨自在台1線步行，在穿越道路時先遭到一輛拖板車（陳姓駕駛，52歲）撞輾，隨後又遭另名陳男（47歲）駕駛自小客二度輾過；肇事拖板車第一時間並未停下查看，而是加速駛離現場；而另輛幾乎與拖板車同時出現的自小客則因自覺有輾到物體，急忙停下查看，不料卻赫見賴翁倒地慘死。事故現場怵目驚心，男子遺體支離破碎、血肉模糊，且上下半身還險些斷成兩截，柏油路面滿是血跡，場面十分駭人。





▲賴翁遭輾後身體支離破碎，當場慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於事故地點偏僻，並未裝設監視器，因此未拍下事故關鍵畫面，僅能先行調閱周遭道路監視器，積極比對可疑車輛；警方於案發約2小時後鎖定可疑車輛，並迅速於台東太麻里攔獲該輛肇事拖板車，隨後駕駛自小客的陳男也遭帶回，目前警方正比對目擊證人、現場跡證，由於拖板車與自小客2車經過相差僅約1秒，警方現正釐清2人肇事責任，以及到底是哪車先撞到死者。另現場雖無監視器，但警方在拖板車輪下採到血跡，內部也查獲行車紀錄器，目前正在鑑識比對中。

▼警方查獲肇事拖板車，正在採證比對中。（圖／記者吳奕靖翻攝）