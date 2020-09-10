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中原大學「小黑貓飛行員航空營」　透過遊戲學習歷史

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▲中原大學「小黑貓飛行員航空營」透過遊戲學習歷史

▲「偵照遊戲」分派各項照片蒐集任務讓孩子們完成，像是和陳康國小四字合照。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學企管系與商設系學生以「黑貓中隊」任務歷史設計桌遊與大地遊戲，搭配2020全國古蹟日活動，9月5、6日及12、13日連續兩個周末，在桃園大園區陳康國小舉辦「小小黑貓飛行員航空營」，希望讓在地學童透過遊戲學習歷史、從親子同樂活動了解家鄉文化。

▲中原大學「小黑貓飛行員航空營」透過遊戲學習歷史

▲中原大學企管系與商設系學生以「黑貓中隊」設計桌遊與大地遊戲。（圖／中原大學提供）

開發大地遊戲「黑貓偵察趣」的成員企管系張家慈表示，雖然在營隊前已經邀請國小老師、甚至到中原國小與新竹載熙國小讓孩子們試玩，但實際活動要注意的細節更多、也要小心安全。設計桌遊「機密偵察戰」的商設系江柏萱則表示，為了讓這款桌遊更適合做為歷史教材，大家不斷修正遊戲也聽取許多專業人士的建議，未來希望能正式募資上市，目標是成為歷史博物館也願意販售的專業教材！

▲中原大學「小黑貓飛行員航空營」透過遊戲學習歷史

▲「黑貓偵察趣」闖關遊戲，讓參與小朋友蒙眼體驗黑貓中隊夜間飛行的危險與困難。（圖／中原大學提供）

中原大學企業管理學系副教授李明彥表示，人數不到60位學生的陳康國小再過三年就要裁撤，中原大學希望發揮大學社會責任，持續與大園地區的學校合作開發屬於自己的航空教材、特色校本位課程。

▲中原大學「小黑貓飛行員航空營」透過遊戲學習歷史

▲「小黑貓飛行員航空營」融入歷史文化設計教案桌遊。（圖／中原大學提供）

位於大園區的大海社區緊鄰前空軍桃園基地，配合桃園航空城計畫即將進行都市更新。為了保存當年在此地執行任務的空軍35中隊「黑貓中隊」歷史文化，中原師生執行「大海社區文化創生」大學社會責任（USR）計畫，盤點周邊歷史希望讓更多人關心認識基地。而為了讓小朋友寓教於樂、認識嚴肅的冷戰時期歷史，企管系與商設系學生以一整年的時間拜訪退役軍官耆老、考據歷史文化，創作出「黑貓偵察趣」及「機密偵察戰」等兩套遊戲，讓小學生能在遊戲過程更深入了解黑貓中隊的歷史。

中原學生設計的大地遊戲「黑貓偵察趣」共有五個關卡，包括認識U2飛機、蒙眼體驗夜間飛行、丟球模擬躲避飛彈、窄小跑道體會飛機降落困難等，最後再透過小朋友從各關得到的線索卡，完成最後的機智問答。「偵照遊戲」則是由於黑貓中隊最重要的任務就是拍攝照片蒐集機密，因此小朋友要接受像是擺出敬禮的姿勢合照、和陳康國小四字合照、和U2模型合照等任務。

營隊的另一大亮點「機密偵察戰」桌遊也讓大家玩得不亦樂乎，有的小朋友十分順利骰出步數拿回偵察照片、有的翻到死亡牌只好提前離隊、更有全員生還取得所有情報的好結局，連家長都忍不住自己開一桌親自體驗情蒐任務。

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