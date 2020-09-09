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老婦車禍送醫救護車又被撞　跟車家屬不耐久候作勢攻擊警消

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▲民眾不耐久候嗆聲救護人員更作勢揮拳。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾不耐自己母親等不到救護車送醫作勢揮拳要攻擊救護人員。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣80歲婦人9日上午騎機車車禍，嘉縣消防局獲報後隨即出動太保分隊救護車將她送醫，但途中救護車超車卻誤遭另一銀色自小客車撞上，救護人員隨即通報指揮中心，請求鄰近有空檔的分隊前來支援救護，但因鄰近分隊出勤，等支援分隊到場時，跟車家屬疑似不耐久候，情緒失控欲作勢攻擊救護人員，所幸被警方現場架開，到場支援救護車隨即將婦人送醫，到院後接受醫院治療。

▲民眾不耐久候嗆聲救護人員更作勢揮拳。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾不耐久候自己找來親屬要將母親送醫，更嗆聲救護人員。（圖／記者翁伊森翻攝）

婦人9日騎機車行經太保市中山路段及中興路一段街口時，不慎與他人發生車禍擦撞。嘉義縣消防局接獲通報隨即派遣太保消防分隊救護車將其送醫。行經太保市中興路一段，依規定開啟警示燈並鳴警笛的救護車正準備超車前一銀色自小客車，卻突遭該車女駕駛左駛側撞，救護車因此停在現場並通報指揮中心立即派請他分隊支援，警方也到場釐清事故原因。

▲民眾不耐久候嗆聲救護人員更作勢揮拳。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾不耐久候嗆聲救護人員更作勢揮拳。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員通知指揮中心發生車禍事故後，指揮中心隨即聯絡鄰近新港分隊，但該分隊卻因出勤無法支援，於是轉派水上分隊趕往現場，當水上分隊隊員到場時，老婦兒子不耐久候已聯絡親屬開車到現場，一度想要將婦人送醫，救護人員協調救護時，更遭婦人兒子作勢揮拳，所幸警方現場將男子架開，最後順利將婦人送醫。

嘉縣消防局表示，救護車出勤一旦發生車禍事故，第一時間會通報指揮中心，由中心轉派鄰近分隊到場支援先將車上傷者優先送醫，而原人車則停留現場，等待警方釐清事故原因及現場分析再回原分隊。

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