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醫療暴力零容忍　藥癮患者大閙急診安南醫院暴力演習逼真

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▲台南市立安南醫院，邀請台南市警三分局與和順派出所，在急診室共同舉辦急診暴力演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院，邀請台南市警三分局與和順派出所，在急診室共同舉辦急診暴力演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化醫院急診自衛及處理暴力事件能力，台南市立安南醫院特邀請台南市警三分局與和順派出所，8月19日上午11時，在急診室舉辦2020年急診暴力演練，由安南醫院副院長林聖哲、急診部長符凌斌及員工30餘人參加演練，過程逼真。

▲台南市立安南醫院，邀請台南市警三分局與和順派出所，在急診室共同舉辦急診暴力演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

演習情境為一名年約35歲男性患者，因長期背痛到安南急診要求注射嗎啡止痛。病患經急診醫師評估後，發現他是藥物成癮，不同意開立管制用藥處方，病患大怒，在急診推倒護理師，破壞電腦配備，所幸在千鈞一髮之時，保全人員與警方快速到場，以現行犯把該名患者逮捕，制止了後續的危險行為。

▲台南市立安南醫院，邀請台南市警三分局與和順派出所，在急診室共同舉辦急診暴力演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局由偵查隊隊長林雲豪、和順所長林祿迪及刑責區員警等人與會，演練採無劇本，即時發布突發急診暴力事件（藥癮患者大鬧急診室）。事件發生由醫院急診醫護人員、保全人員進行第一線防護、處置，並立即通報派出所警力前往支援。警方到達後，現場醫院值班主管明確告知警方，該名患者是現行犯，破壞公物及打傷護理師，依傷害罪與違反醫療法，依法現場逮捕，帶離現場。演習過程十分逼真，隨後並召開演練檢討、意見交流。

▲台南市立安南醫院，邀請台南市警三分局與和順派出所，在急診室共同舉辦急診暴力演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林聖哲副院長表示，過去3年安南醫院急診曾發生4件急診暴力事件，但在醫院員工與警方的協助下，大家都平安無事。4名施暴力皆依法提起公訴，判決拘役2~3個月不等。

▲台南市立安南醫院，邀請台南市警三分局與和順派出所，在急診室共同舉辦急診暴力演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局偵察隊長林雲豪提醒醫院保全人員應配有密錄器，搜集證據時，尤其是公然侮辱罪，恐嚇危害安全罪時會更加明確。林祿迪所長則表示，會體恤醫院同仁的辛勞，事件發生後會及時指派警員到醫院協助制作筆錄，以減少醫院同仁舟車勞頓，或輪班問題無法配合筆錄時間。醫院與警方共同呼籲，醫院是救死扶傷的神聖場所，請全體國人要珍惜，不要把自己的情緒出在醫院同仁身上，害人害己，更有可能違反醫療法相關規定，最高可處3年以下有期徒刑併科新台幣30萬元罰金。

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