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護理師弄斷女病患手臂？調解失敗家屬堅持轉院　醫院回應了

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▲醫院內的醫療暴力時有所聞。（圖／ETtoday資料照）

▲醫院內的醫療暴力時有所聞。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

去年嘉義1名鐵路警察遭精神疾病患者持刀殺死後，引發社會震憾，台中市日前也傳出1名躁鬱患者在醫院因病發作，當時助理員擔心她傷害自己，全力安撫，不慎造成女病患右手骨折，家屬要求賠償。院方表示，助理員基於救人天職，過程並無不法，是患者自己跌倒骨折，而發生在病房內，沒有監視器了解真相，第一次調解失敗，會再和家屬溝通。

▲醫院內的醫療暴力時有所聞。（圖／ETtoday資料照）

醫院內的醫療暴力時有所聞，有的是酒醉民眾被送到急診室，擦傷時痛得大叫，竟一拳打上護理師；有的是患者不聽醫矚，明明叮嚀要固定已打好的石膏，結果回診時，石膏不見了，患者不爽醫師念了幾句，當場怒罵三字經，「做醫師很了不起嗎？」。

還有父母太過溺愛小孩，小孩在隔離病房處理傷口時，一聽到小孩痛哭聲，竟大罵醫護會不會處理；連推送病床要家屬讓開時，也被投訴態度不佳等等，絕大多數醫護人員都選擇隱忍不發，因為救人是天職。

台中市1名女精神疾病患者日前住院治療，先生下樓買完東西回來後，竟發現妻子右手腫一大塊，而且骨折，經詢問妻子後，原來是病情發作，護理師出手壓制時弄斷手臂，氣得要求給個合理交代。

院方表示，患者當時躁動不安，為了預防患者傷害到自己，在場的助理員並沒有使用約束衣，而是出手安撫，但患者強力掙脫，未料患者不慎跌倒，才跌斷右手，院方深感遺憾，而事件發生後，對患者病情仍積極醫療，但數天後，家屬仍執意轉院，目前雙方已透過公所調解會，但調解失敗。

院方強調，一旦精神疾病患者發作，醫護人員一定是先保護患者不能傷害自己或別人，因為當事人當下是無法自我保護的，接下來才會尋求保全或報警，此案一發生後，大大減損第一線人員的士氣，在極力保護患者前提下，竟然還會走上調解甚至法院，令人遺憾。

台中市衛生局醫事管理科長楊惠如表示，根據精神衛生法的緊急處置規定，醫護人員一定是優先不讓病人自傷，可以給予適當約束，然後再自我保護，希望能取得當事人連絡，了解事情經過，一起和院方尋求出解決辦法。

衛生局心理健康科長黃敏慧說，病患發作時，當然會反抗，不會乖乖就醫，安撫過程難免會有受傷，當事人如果不願透過公所調解，也可以找衛生局，衛生局會找專業的第三方包括精神科醫師、律師等，協助醫病雙方調處，更希望患者能早日治癒，回歸社會。

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