「5次使用」達身心靈滿足　人妻頒給小王硬度獎：大功一次！

▲小美對小王說，「腦公把我的骨盆抓著很緊。」（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「謝謝相公餵飽我…」台南一名人妻小美（化名）和小王偷情4個月，她還以「5次使用心得」達到身心靈各方滿足，頒布「硬度獎」大功一次給對方，讓老公崩潰提告求償300萬元。小王則辯稱，和人妻的LINE聊天對話都只是「性幻想」，仍被法官判賠30萬元。

判決指出，小美老公控訴，兩人婚後育有子女，沒想到老婆和小王從2018年底起，多次在公園、火車站約會接吻，及前往汽車旅館發生性行為，再以LINE分享事後心得，導致致他原本幸福圓滿婚姻生活，產生不可回復破綻。

小美老公指控，之後和妻子離婚，心中痛苦無處宣洩，夜難成眠，需仰賴安眠藥物，經診斷為「伴有混合憂鬱情緒及焦慮適應障礙」、「睡眠障礙」，因此向小王求償300萬元精神慰撫金。

▼小王和小美多次到摩鐵嘿咻。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

小王則辯稱，確實有和小美接吻及擁抱，但並未發生性行為，LINE對話內容僅是兩人的「性幻想」聊天；且他和對方交往相當短暫，過程中亦多次勸說她應好好處理與原告的婚姻。他說，曾致電向原告道歉，被求償300萬元金額過高。

台南地院法官審酌雙方對話，只見小王說，「我今天有比較粗暴點」、「有點用力」、「我很喜歡小狗式，那樣地看著腦婆的背，會有明顯的腰線」、「我很愛跟腦婆愛愛」。

小美則回應，「謝謝相公餵飽我」、「腦公把我的骨盆抓著很緊」、「『硬度獎』分成持續時間和硬度兩方面，綜合起來才能匹配此獎項。使用者OO經過5次實際使用及經驗分享，OO的小硬持續時間及硬度相當讓OO非常滿意，達到身心靈各方面的滿足，尤其這兩方面不相上下，指不出缺點，在此頒布口頭獎勵：大功一次。」

法官認為，根據兩人對話內容勘認應有發生性行為，被告與小美超出通常朋友互動男女感情親密行為，顯已超出一般社會通念所能容忍範圍，已侵害原告基於配偶身分法益且情節重大。法官審酌雙方身分、社會地位、經濟狀況等，判小王賠償30萬元。全案可上訴。