▲台南市新任衛生局局長，將由成大醫院國際醫療中心主任許以霖醫師接任。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府指出，台南市新任衛生局局長，將由成大醫院國際醫療中心主任許以霖醫師接任，訂於9月11日到任，黃偉哲市長表示，將借重其專才，繼續帶領衛生局團隊做好防疫工作。

市府指出，新任許以霖局長為國立成功大學公共衛生研究所博士、臨床醫學研究所碩士畢業，歷任國立成功大學醫學院附設醫院外科部主治醫師、國際醫療中心主任等職務，專長為胸腔外科、外傷科、重症醫學專科，具有公共衛生及臨床研究等專業背景與豐富的醫療經驗。

黃偉哲市長表示，成大醫院有非常豐富的醫療資源，在未來不管是健檢或是防疫工作上，市府都會跟成大醫院密切合作。新任許以霖局長也有在奇美醫院工作的背景，所以兩大醫學中心，這次的關係都拉進來了。另外，過去市府跟市立醫院合作，也都有很好的結果，所以未來在台南兩大醫學中心，還有市立醫院、郭綜合醫院等醫療院所密切的合作下，相信下半年能夠把疫情守住，不爆發其他流感的疫情，對於整體的防疫、健康檢查的工作，對維護市民的健康是有幫助。因此，對新任的衛生局長，大家都是非常期待，希望未來借重新任許局長的專才，繼續帶領衛生局團隊做好防疫工作。

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