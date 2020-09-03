立委陳椒華對學甲農地爐碴案　要求台南市環保局嚴查重罰

▲陳椒華立委召開學甲農地爐碴案記者會，對學甲廢棄物汙染調查決議要求台南市環保局嚴查重罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

陳椒華立委召開學甲農地爐碴案記者會，對學甲廢棄物汙染調查決議要求台南市環保局嚴查重罰，台南市環保局表示，市府對於任何與環境有關的事件皆全力以赴，提升環境品質、守護土地與食品安全為目標。

環保局指出，學甲農地填埋爐渣案之處理，市府堅持以儘速清理為首要考量，在媒體披露前，環保局即已快速進行行政處分，於7月27日已發文要求清理義務人依規定提報清理計畫書盡速進行廢棄物的清除，該義務人亦於8月14日提出清理計畫書，於8月25日再要求該清理義務人需於180工作天內完成清理，否則將加重連續裁罰。

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市府以極快速的行政處分及效率要求清理，清理義務人並將於9月4日開始進行清理，預計於180天內完成清理。本案不管是在啟動清理之效率或完成清理的行政處分要求，相對於全國其他爐渣等污染物堆置事件已明顯快速嚴厲。

廢棄物清理法訂有「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，對於違反案件依據污染程度、污染特性及危害程度訂有不同的裁罰額度，對於本案之行政罰鍰金額本府將依據該準則規定予最嚴厲的裁罰。另本案「儘速清理」為首要目標，市府罰鍰處分金額亦將衡酌該案所提出之清理計畫時程狀況，若清理義務人無積極清理態度，市府將加重處罰，此為本案罰鍰處分尚未開出原因，市府仍重申絕不掩護業者，仍持續以謹慎嚴厲態度全力辦理。對於清理義務人挖除所填埋之爐碴（石），本局將嚴格監督其清理過程及掌握後續去化流向。

據了解，立委陳椒華對學甲農地爐碴案抨擊指出，農地及魚塭汙染應進行調查，調查資訊不適用資訊不公開，就應該公開。請台南市環保局及農委會應補做土壤重金屬總量檢測、要求土基會進行土壤重金屬總量檢測及地下水汙染調查，請邀請今天與會團體代表及民代辦公室參加。請環保局針對不法應重罰。不銹鋼電弧爐爐碴有限定用途，並不能使用於工業用地的回填，請嚴查不法。

陳椒華請環保署督察總隊、環保局及土基會等針對里長舉發的工廠埋爐碴區域進行3處鑽探，請1個月後提出報告，針對很多粉末還原渣只能用於水泥原料，不能進行工業區掩埋，請嚴懲不法，並請於一個月內進行汙染採樣及調查。

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