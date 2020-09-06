台南汽車旅館發生槍擊案　男子疑持槍自轟太穴身亡

▲台南市仁德區1家汽車旅館6日近中午時發生1起槍擊案，1名22歲男子陳屍床上，身體右側有一把槍，頭部右側有傷口，已明顯死亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區1家汽車旅館6日近中午時發生1起槍擊案，1名22歲侯姓男子陳屍床上，身旁都是血，警消人員據報前往勘查，發現死者身體右側有一把槍，頭部右側有傷口，已明顯死亡，全案由歸仁分局調查偵辦中。

台南市消防局119勤務中心於6日上午11時38分許據報，台南市仁德區1家汽車旅館內有房客躺在床上，身旁都是血，119馬上派遣仁德消防分隊救護車前往搶救。

消防人員到場，現係名22歲的侯姓男子躺在床上，身體右側有一把槍，頭部右側有傷口，患者已無意識且呼吸及脈搏，肢體冰冷僵硬，已明顯死亡，不需送醫。消防局同步通報歸仁分局警方前往勘查蒐證，警方初步調查，死者住台南市東區，日前前來投宿，住宿費用都是日結，因未接到續住的通知，6日中午業者之清潔人員要清理房間，卻驚見他陳屍床上，床上都是血。

消防局同步通報歸仁分局警方前往現場勘查蒐證，警方初步調查，懷疑死者係持槍朝自己右側太陽穴射擊身亡，但也不排除他殺之可能，目前已封鎖現場，調閱監視系統影像釐清案情，並報請檢察官相驗查明死者真正死因中。

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