即／川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎　促進以色列阿聯外交和平

記者詹雅婷／編譯

美媒福斯新聞報導，美國總統川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎，理由正是促成以色列及阿拉伯聯合大公國外交關係正常化。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

此次提名由挪威國會議員泰布林吉加德（Christian Tybring Gjedde）提出，大力讚揚川普對解決全球長期衝突所做的努力，且他所領導的政府在以色列及阿拉伯聯合大公國建立外交關係方面，發揮關鍵作用，「我認為，與大多數和平獎被提名人相比，川普在創造國家和平這方面做得更多。」

蓋澤進一步說，料想其他中東國家將追隨阿拉伯聯合大公國的腳步，把中東轉變為合作與繁榮地區。此外，他也對川普撤軍中東抱持正面態度，「他打破過去39年歷任美國總統的做法，（以前）不是發動戰爭，就是把美國捲入國際武裝衝突。」

不過，這並非川普第一次獲得諾貝爾和平獎提名。2018年，川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行世紀峰會之後，蓋澤與另名挪威官員共同提名川普為和平獎候選人。

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