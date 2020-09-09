　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

指控傑克先生性侵…9歲小蘇菲哭碎全網心　外媒曝光與父暗號信

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者葉睿涵／綜合報導

一段9歲小女孩蘇菲尖叫，控訴遭母親未婚夫性侵的影片在網路瘋傳後，引起網友熱議，他們還發起了一場名為「與蘇菲同在」（#StandWithSophie）的活動為她聲援。外媒最近公開蘇菲與父親的信件與就診記錄。儘管事件已廣受大眾矚目，法官仍無視外界壓力，讓蘇菲和她的兩個弟弟返回母親家。

據《每日郵報》報導，小蘇菲來自美國德州，她的父母已離異近5年，法官將她與2個弟弟的監護權判給了母親。在這段影片中，小蘇菲尖叫懇求留在父親身邊，並控訴遭母親的未婚夫性侵，而她的母親看到了未婚夫的性虐待行為，卻無動於衷。

《每日郵報》日前公開了從法庭取得的部分文件，其中小女孩發給父親的幾封信件，內容讓人心碎。在第一封信件中，父女約定暗號，以「雛菊」或「蒲公英」來表示危險，「筆」則被用來表示她的母親和未婚夫在吵架。當她想寄信給父親時，她會使用「玫瑰」，而「畫作」則表示她收到了父親的信件。

▲▼小蘇菲與其父親。（圖／翻攝自TikTok／@rightrocks）

▲小蘇菲與其父親。（圖／翻攝自TikTok／@rightrocks）

蘇菲的第二封信是對「傑克先生」的投訴，這是孩子們對母親未婚夫的稱呼。蘇菲表示，「傑克先生」因為她哭個不停，拿走了她的iPad一個星期。另一封信件指出，她的母親因為父親錄下了他們之間的對話，而感到十分生氣。「傑克先生」告訴孩子們，他們的父親在給他們洗腦，而且蘇菲擔心，如果警方發現父親錄下了他們之間的對話，就可能會被逮捕。

法庭的文件還包括了蘇菲在6月28日、7月2日和7月16日到醫療機構就診的記錄，此前她抱怨私處疼痛，還控訴母親的未婚夫觸摸她的身體。文件記錄，小女孩告訴她的繼母，「傑克先生」和他的朋友們有時會觸碰她的身體，但她不喜歡這樣。蘇菲隨後被安排接受性傳播疾病檢測與細菌感染的治療。繼母告訴醫生，蘇菲問過她懷孕是什麼感覺，「傑克先生」還給她和她的弟弟們拍了拍立得。

近日，蘇菲的父母都透過視訊出席了法庭聽證會，法官禁止雙方在孩子面前貶低對方。不過，儘管影片的病毒式傳播讓事件沸騰，法官仍無視沉重的社交媒體壓力，讓蘇菲和她的兩個弟弟返回母親家，只有週末才能與父親團聚。三藩市警察局目前正對蘇菲的性侵指控展開調查。

►用過就回不去的髮油，MOROCCANOIL摩洛哥優油

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／雨彈突襲大台北！16縣市大雨特報　鋒面明炸台雨區更廣
35歲大叔住院搭訕15歲少女！帶進廁所性侵　還逼看掏槍DIY
醜男單身41年沒人愛　學會「3秘招」1年爽泡300美女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「戀屍噁男」性癖曝光！灌醉下藥虐待　15萬張不雅照被搜出

指控傑克先生性侵…9歲小蘇菲哭碎全網心　外媒曝光與父暗號信

印度前國安顧問：印中邊境的小誤判　恐釀成大錯誤

22歲女師「從小遭虐」卻被逼擔照護責任　崩潰摀死90歲失智嬤

新郎媽媽婚禮上穿「白色蕾絲婚紗」　網友批：想跟自己兒子結婚？

即／川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎　促進以色列阿聯外交和平

臉部陰道「全潰爛流汁」月經致皮膚壞死　絕望女護士被當殭屍

窗外爆裂火光狂閃！美軍包機飛到一半引擎噴火　乘客錄下驚悚畫面

東南亞一周確診暴增60萬人　譚德塞：公共衛生建設更重要

收到喜訊「新人竟然是他兒女」 　生父現身婚禮大喊：你們是兄妹

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

「戀屍噁男」性癖曝光！灌醉下藥虐待　15萬張不雅照被搜出

指控傑克先生性侵…9歲小蘇菲哭碎全網心　外媒曝光與父暗號信

印度前國安顧問：印中邊境的小誤判　恐釀成大錯誤

22歲女師「從小遭虐」卻被逼擔照護責任　崩潰摀死90歲失智嬤

新郎媽媽婚禮上穿「白色蕾絲婚紗」　網友批：想跟自己兒子結婚？

即／川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎　促進以色列阿聯外交和平

臉部陰道「全潰爛流汁」月經致皮膚壞死　絕望女護士被當殭屍

窗外爆裂火光狂閃！美軍包機飛到一半引擎噴火　乘客錄下驚悚畫面

東南亞一周確診暴增60萬人　譚德塞：公共衛生建設更重要

收到喜訊「新人竟然是他兒女」 　生父現身婚禮大喊：你們是兄妹

中職／四隊戰績咬很緊　丘昌榮：盡力打好每一場

不斷更新／余德龍美技策動雙殺助霸能化解危機　首局中信0比0樂天

「振興電池」來囉！廢乾電池收好收滿　量販店超商限時加碼收

「戀屍噁男」性癖曝光！灌醉下藥虐待　15萬張不雅照被搜出

崑大電子系衞祖賞教授奉獻教育逾30年　獲頒傑出工程教授獎

桃園毛小孩貪玩走失...警車陣中救回PO網　失主喜極而泣！

雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

歡慶狗狗節　蔡英文曬3隻毛孩：要多帶牠們走一走！　

快訊／對流爆發！狂雷轟炸「大雨灌16縣市」　大台北下班暴雨來襲

嘉裕西服拿下國防部制服標案　股價急拉漲停

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

中印械鬥畫面曝！解放軍拿新武器「大薙刀」

她逛情趣用品「看中粉色雄偉棒」竟當場開箱試用

日本醜男年約300美女...「3秘招」擺脫單身

道瓊重挫632點！特斯拉狂跌21％入熊市

川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎

捷克鋼琴商700萬訂單遭北棄單　結局超暖

生父闖入婚禮宣布　新人是兄妹！

金髮妹「遛老虎」逛大街惹議　怒駁合法

他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染瀑布水

爽中億元彩券！老媽大夜班不辭原因曝

中印軍隊「河谷邊扯旗大戰」影片流出

退伍兵直播「開槍轟頭」自殺秀

人體試驗爆不明症狀！英藥廠疫苗研發暫停

更多熱門

相關新聞

川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎

川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎

美媒福斯新聞報導，美國總統川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎，理由正是促成以色列及阿拉伯聯合大公國外交關係正常化。

臉部陰道「全潰爛流汁」　月經致女護士皮膚壞死

臉部陰道「全潰爛流汁」　月經致女護士皮膚壞死

爆裂火光狂閃　美軍包機驚悚迫降

爆裂火光狂閃　美軍包機驚悚迫降

譚德塞：全球要準備好下場大流行

譚德塞：全球要準備好下場大流行

川普傳自掏腰包1億拼連任競選

川普傳自掏腰包1億拼連任競選

關鍵字：

美國北美要聞#StandWithSophie

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

Apple釋出iPhone 12邀請函

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

即／富邦悍將林威廷父遭「倒塌牆面」重壓慘死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面