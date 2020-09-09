生日蠟燭燒到窗簾！爺爺望著大火發呆　孫嚇壞：30秒就死定了

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州日前發生一起驚險事件，一名88歲老先生才剛過完生日，沒想到蛋糕上的蠟燭竟然引發火災，獨自一人在房內的他雖然看到大火，但因為患有癡呆症狀無法意識到眼前發生了什麼事，差點就會被大火吞噬，幸好一名親戚剛好返回拿包包，才把人給救了出來。

從監視器畫面可看到，退休警長彼得斯(Lawrence Peters)5日過完生日後，獨自1人在房內吃東西，沒想到生日蛋糕上的蠟燭燒到窗簾，瞬間引發恐怖大火，他當時雖然有注意到大火卻沒有任何反應，影片中還可聽到其他親戚正在其他房間聊天的聲音，眼看火勢愈來愈危險，幸好一名女親戚及時發現他的情況。

驚險內容後來在網路上獲得上萬人次觀看，孫子理查德維爾(Aaron Richardville)表示，爺爺因為癡呆症的關係，完全沒有意識到危險，幸好阿姨剛好進去拿錢包才發現大火，「只要再晚30秒，就沒有任何人可以進去那個房間」，他們逃出後，恐怖的火勢2分鐘就徹底蔓延整個房間。

理查德維爾表示，「這是我經歷過最可怕的事情，火焰才剛從屋頂竄出就立刻吞噬一切，快到我們根本就來不及反應」，雖然火災沒有造成人員傷亡，仍讓他決定，「我以後再也不敢在家裡點任何蠟燭」。

▼生日蛋糕上的蠟燭竟然引發火災。（圖／示意圖／達志影像）

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