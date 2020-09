解放軍演習被看光！美RC-135S偵察機不斷繞行黃海　密麻如迴紋針

▲美軍RC-135S偵察機持續繞行黃海上空。(圖/Aircraft Spots)



記者王佩翊/綜合報導

解放軍8日至11日在黃海北部進行軍事演習,然而美國空軍一架RC-135S偵察機9日則從沖繩嘉手納空軍基地啟航,飛往黃海上空持續繞行數小時。根據推特「飛機守望」(Aircraft Spot)所貼出的照片可以看出,由於偵察機不斷繞行,飛行路線宛如密密麻麻相疊在一起的數個迴紋針一樣。

根據長期追蹤全球飛機動向的推特帳號「飛機守望」(Aircraft Spot)最新消息指出,一架美國空軍RC-135S偵察機9日上午從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛後,前往黃海上空進行偵察任務,此後不斷按照相同路線繞行,截至9日中午12時以前,仍持續盤旋於上空。

大陸海事局網站7日發出航行警告表示,解放軍將於8日至11日,每天上午6時至晚間6時,進行軍事演習。據悉,演習範圍約為80平方公里,演習時段禁止駛入該範圍內。

0335Z: USAF RC-135S 61-2663 COST93 still on task over the Yellow Sea. pic.twitter.com/YMP05Qvnrb