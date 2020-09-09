以色列和阿聯酋關係正常化　川普15日在白宮主持簽署儀式

▲川普將在白宮主持以色列與阿拉伯聯合大公國的簽署儀式。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮周二（8日）宣布美國總統川普定於本月15日，主持以色列與阿拉伯聯合大公國的中東協議簽署儀式，雙方同意關係正常化。此前以色列與阿拉伯聯合大公國在伊朗的敵對態度、阿拉伯世界與猶太國家揪葛的地緣政治中，早已在「眉來眼去」，協議簽署後將會影響該區域的勢力消長。

路透社報導，白宮官員8月13日表示經過長達18個月的談話後，阿拉伯聯合大公國終於同意與以色列關係正常化，以色列則以持續推延約旦河西岸的吞併計畫做為代價。白宮高級官員匿名透露，以國總統納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及阿聯外交部長那延（Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan），將各自率領國家代表團出席在美國簽署的儀式。

納坦雅胡在推特上表示很開心受美國總統川普之邀，下周將前往華盛頓，出席白宮這場歷史性的儀式。川普與白宮官員們皆表示，他們期待沙烏地阿拉伯和其他國家，都能循此方式承認以色列的存在。

川普高級顧問庫許納（Jared Kushner）與其他政府官員，上周已陪同以色列代表團由以色列起飛，抵達阿聯先行預祝協議達成。