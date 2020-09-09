拜登破紀錄募款3億　川普傳面臨現金緊縮...再自掏1億拼連任

▲川普宣揚競選資金的「財務至上」，卻面臨現金緊縮的窘境。（圖／路透）



實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普在2016年曾自掏腰包6600萬美元競選，但由於目前競選資金面臨短缺，可能再掏1億美元來拼連任。日前拜登才剛剛破募款紀錄，單月超過3億美元捐贈。根據《彭博社》消息，川普與身邊人士討論，如果有需要，可以動用私人資金來贏下這場大選。

根據《CNN》報導，拜登在8月募集超過3億美元，是7月份籌集資金的兩倍以上，打破前總統歐巴馬在2008年9月的1.93億美元紀錄，儘管尚未宣布8月份籌款總額，但僅在4天的民主黨大會上就募得了7000萬美元，還諷刺地在共和黨大會的最後一晚上，推送全國範圍的2分鐘商業宣傳廣告。

RNC參謀長沃爾特斯（Richard Walters）回應，「拜登在競選活動中積累大量資金，希望秋天的電視廣告能夠幫助他脫穎而出。但是當情況像2016年密西根州那樣落差到10700票時，我們會直接與選民聯繫，我們每周打上百萬通的電話與上門拜訪，就將會是關鍵。」

▲民主黨候選人拜登的2020競選廣告



然而川普在與拜登大肆「廣告軍備競賽」之下，競選財務狀況並不理想。自2019年7月開始，他動用的競選經費已經超過8億美元，甚至在選前不到60天造成可能面臨的現金緊縮，這是一開始籌得共11億美元資金的川普所預想不到的。

川普前競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）被指責為罪魁禍首。資深共和黨戰略分析員羅林斯（Ed Rollins）形容帕斯卡爾就像一個「喝醉的水手」，「如果你花了8億美元，民調還落後10分，我想你必須回答一下，你的『遊戲策略』（game plan）到底是什麼？」

川普競選辦公室在超級盃賽事上投放的兩個1100萬美元廣告，特別為人所詬病。這甚至比起一些搖擺州的電視廣告投放還要更花錢，在共和黨代表大會召開前，電視廣告就投資了1億多，而為了找尋新的捐助者，更是豪砸3.5億美元用於籌款活動。

帕斯卡爾對此反駁，「我以和2016年相同的方式來操辦競選活動，包括川普他們一家所密切關注的所有營銷、策略以及花費。」

▲川普支持者在2020勞工節集會戴上面具，表達對總統連任競選的熱情。（圖／路透）



而共和黨內部不看好川普，也是捐贈資金下降的因素之一。有些民眾希望能戰略性轉移目標，放棄繼續挹注私人資金在即將到來的總統大選，開始將目光放在參議院的選舉。

共和黨主要捐贈者之一的埃博哈特（Dan K. Eberhart）在6月曾為川普捐贈10萬美元，現在卻專注於參議院的選舉，準備為參議員戴恩斯（Steve Daines）支出一筆在蒙大拿州的獨立廣告費用，以抗衡對手州長布拉克（Steve Bullock）。埃博哈特表示，「白宮看來沒可能了，看起來越來越會是一場艱苦的戰鬥。這對我們來說並不是一個好現象。」

另外也有賭場大亨謝爾登（Sheldon Adelson）6月向共和黨的參議員捐款2500萬美元，卻尚未對川普11月的總統大選做出任何金錢上的支持。這種將轉移風險情緒正在共和黨內蔓延。在德州的募款負責人澤德曼（Fred Zeidman）解釋，「我們可能會再參議院碰到大麻煩。如果我們失去白宮，我們就會失去一切，而參議院必須成為防火牆。」