看40頁就會爆淚！43歲出道漫畫家一夕爆紅　「聽障王子」變國王點擊破5千萬

▲日本漫畫家十日草輔43歲出道作品一夕爆紅！《國王排名》（王様ランキング）大受歡迎，將來台發行。（圖／尖端出版）

記者林育綾／台北報導

傳說看40頁就會流淚！日本漫畫家十日草輔43歲才出道，不過作品《國王排名》在3年前投稿到網路平台時，就在一夕之間成為推特話題，累積點閱破5千萬，該作描述一位有聽覺障礙的王子波奇，立志成為全世界最棒國王的故事，在當地集結成冊發行到第8集，累銷突破50萬冊，更獲選2020「這本漫畫真厲害！」等大獎，如今也將來台灣推出中文版1、2集。

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▲《國王排名》（王様ランキング）描述一位有先天聽覺障礙的王子波奇，立志成為全世界最棒國王的故事。（圖／尖端出版）

《國王排名》（王様ランキング）描述一位有先天聽覺障礙的王子波奇，立志成為全世界最棒國王的故事，然而他因聽障無法順利與人交流，只能仰賴手語與臣子交談；國民們因為不了解王子的狀況，只覺得他一點也不像英勇蓋世的伯斯國王，也不像他的弟弟二王子戴達那樣帥氣，只是個成天傻笑、沒有榮辱之心的怪孩子。

沒想到會讀唇語的波奇王子，其實把大家的議論都藏在心裡，用微笑努力應對，回到房間後才傷心落淚，而從旁知曉這一切的影子殺手卡克，決定成為王子心靈與冒險路上的夥伴。

▼會讀唇語的波奇王子，其實把大家的議論都藏在心裡，用微笑努力應對，回到房間後才傷心落淚。（圖／尖端出版）

《國王排名》是個講述勇敢、不放棄，與識人之力的作品，能否從一個人身上看出可能性與本質，能否勇敢作出選擇並堅持到最後，書中角色必須在「有障礙的波奇」與「才貌雙全的弟弟」之間作出選擇，架構看似童趣，蘊含的意義卻極為真實。

能創作出這樣的作品，其實與作者十日草輔的背景故事大有關係，出版社提到，十日草輔從小就夢想成為漫畫家，但敵不過編輯審稿與就業壓力，轉而踏上普通上班族的道路，工作20年後的某天忽然又燃起創作慾望，毅然決然向公司遞了辭呈，展開無職在家兩年的生涯。

41歲的十日草輔彷彿回到那個充滿夢想的兒時，只不過從手繪改為電繪，從漫畫家的夢想改為繪本作家。然而情況不如預期，認知到繪本作家競爭激烈後，他再度遇上年少時的提案高牆，一邊燒著積蓄，一邊陷入煩惱。最後，他決定嘗試用漫畫形式來執行原本的繪本故事，並投稿到網路漫畫平台，這部作品便是日後的《國王排名》。

▲▼十日草輔從小就夢想成為漫畫家，但敵不過編輯審稿與就業壓力，轉而踏上普通上班族的道路，工作20年後重燃創作慾望。（圖／尖端出版）

作品目前在網路累積點閱率突破5千萬次，傳說「看40頁就會流淚」，在日本也發行單行本至第8集，並獲得2020年「這本漫畫真厲害！」、「2020漫畫新聞大獎」、「2019蔦屋書店讀者票選活動」等大獎，更在2019年宣布改編成動畫。

無職的43歲中年大叔出道成為漫畫家，並且一夕爆紅，不管是作品或作者本身，都是激勵人心的證明。如今《國王排名》漫畫中文版將在台灣發行1、2集，年底還有續集發行計畫。

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