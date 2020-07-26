　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從「爆眼女孩」後再也停不了畫筆！漫畫家柳廣成：這是身為市民的責任

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

▲柳廣成作品《被消失的香港》在台出版。（圖／取自柳廣成臉書、蓋亞文化提供）

記者林育綾／綜合報導

從爆眼女孩到太子警暴，香港藝術家柳廣成以5B鉛筆為主，畫下5篇短篇漫畫、32幅犀利的單張畫作，《被消失的香港》厚達200頁如今在台發行！去年8月他看到前線有義務急救員，疑遭港警以布袋彈射穿右眼，鮮血汨汨湧出，地上一片血紅，「當時，我突破了我內心的掙扎，再也按捺不住了⋯」從此畫筆再也停不下來，他認為「這不是藝術家的責任，是一個市民的責任」。

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼開頭是柳廣成自傳式的短篇，包括兒時被霸凌的苦楚，還有在香港美好的生活記憶。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

《被消失的香港》橫跨整個抗爭運動，歷時將近一年。開頭是柳廣成自傳式的短篇，他描繪自己在香港出生、陸續在日本與中國生活，最後回到香港的故事，在這篇32頁的漫畫裡，渡過兒時被霸凌的苦楚，因為一口流利日文被中國同學罵「日本鬼子」，甚至老師也成為共同欺負他的人。但在最痛苦的時刻，是最喜歡的漫畫救贖了他，此篇也描繪他在摯愛的香港生活，例如在街上吃魚蛋、搭叮叮車，到書報攤買漫畫，是非常美好的生活記憶。

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

▲《被消失的香港》橫跨整個抗爭運動，歷時將近一年。（圖／蓋亞文化提供）

2019年夏天香港爆發抗爭運動，起初柳廣成也只是跟著上街遊行的參與者，他穿上黑衣默默走上街頭，戒掉部分「藍店」，選擇光顧支持運動的在地商家的「黃店」，回家後脫掉裝備，繼續在書桌前畫畫。

但2019年8月11日當天，他在家裡看直播，眼見前線有義務急救員疑遭港警以布袋彈射穿右眼，鮮血汨汨湧出，地上一片血紅，「當時，我突破了我內心的掙扎，再也按捺不住了。我那晚亦漸有覺悟，清楚知道自那天起，我或許會受到某些人的攻擊，我或許需要承受比更大的風險。我亦有覺悟，明白即將會被某些公司割蓆（畫清界線），工作可能會受影響。」

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

▲他將那張爆眼女孩的作品命名為「沒有暴徒，只有暴政」，他事後補充坦承，當事人實際的傷勢比畫作嚴重許多。（圖／蓋亞文化提供）

他將那張爆眼女孩的作品命名為「沒有暴徒，只有暴政」，因為這張畫，他起了頭，開始用創作表態，試圖描繪運動裡發生的種種現場。「如果那一天沒有下這個決定，我就不會畫出後來大量的政治作品。」

以真名創作，對柳廣成來說是人生極大的突破，但他並非不害怕，「我希望能直接運用我的傳播力，如果重新設立新的匿名專頁，雖然相對安全，但卻擔心傳播力與影響力不足的問題。」他也坦言，「回想香港的抗爭現場，其中一件讓我看到希望的事，就是不同藝人的表態。」

他說，「他們的表態像是為香港市民打了一支強心針，告訴我們並不孤單，並不勢弱。試想想，如果何韻詩、黃秋生、黃耀明、林夕、阮民安等人當初沒有以自己的名義站出來，而是低調地用替身或假帳號的話，今天的抗爭氛圍又會是怎樣的？應該會相對絕望吧。我很欣賞他們不畏懼極權，願意勇敢表態且進一步身體力行，與香港人同行。」

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

▲柳廣成作品，描繪2028年的香港。（圖／蓋亞文化提供）

從那時開始，柳廣成的畫筆更沒有時間休息了，他同時創作自己的作品，也同時畫下抗爭運動裡的所見所聞、對未來的想像，更毫不掩飾自己對香港未來的悲觀，去年10月他為香港《明報》週日專刊「星期日生活」繪製一系列的〈2028：香港〉，那系列的未來香港非常悲傷，可能連廣東話都不能說，人臉辨識控制著社會，想看的書也無法自由閱讀了，如同拚命敲響著警鐘，提醒著世人，「有些東西如果失去，永遠都不會再回來了」。

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼柳廣成繪製一系列的〈2028：香港〉，描述未來的香港非常悲傷，可能連廣東話都不能說，人臉辨識控制著社會，想看的書也無法自由閱讀了。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

其中一張作品描繪的是上班族，日日上班下班回家睡覺再出門上班下班回家睡覺出門，漫畫分鏡愈縮愈小，裡頭的人彷彿也被壓扁了，最後幾乎消失。全版漫畫只有一句對白「仲要供多30年。」意思是背房貸30年，換來豢養自己的狹小牢籠。

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

▲柳廣成作品，描繪背房貸30年，換來豢養自己的狹小牢籠。（圖／蓋亞文化提供）

去年他接受《報導者》的專訪，記者問他，手上的畫筆為什麼變成反抗的畫筆？是因為藝術家有社會責任嗎？他緩緩開口，「我覺得，不是藝術家的責任，是一個市民的責任。從小到大，我們的教育不是教我們關心身邊的事，而是好好讀書、好好賺錢、好好活下去，但這樣真的對嗎？」再看此時此刻，港區國安法過關後，柳廣成再寫下，「重要的是活下去，但更更更重要的是，毋忘初衷地活下去。」

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

▲他認為這些創作「不是藝術家的責任，是一個市民的責任。」（圖／蓋亞文化提供）

今年初，蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫與柳廣成結識，透過越洋視訊邀請，兩人一拍即合，決定出版《被消失的香港 The fallen city：Hong Kong》，對柳廣成來說，這是一本以畫筆記錄香港的時代速寫，更是一本畫給台灣等國家讀者的書，「我希望透過畫作，在為時未晚前，把我們香港人的故事，告訴那些仍活在自由平等、不必面對極權打壓的人。除了喚起世人對香港的關注，亦同時希望習慣自由平等的人有所警戒，對各自身處的社會更積極參與。」

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼柳廣成作品。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》。（圖／蓋亞文化提供）

對於出版《被消失的香港》，李亞倫坦言最初看中的並不是議題，而是柳廣成精采的作品。但他也認為，「出版社有社會責任，我們不會去思考哪些書該出或哪些書不應該出，就是看作品本身有沒有潛力。不管是什麼樣的議題，只要是我們覺得精采的作品，就會去出版它。」

▲▼柳廣成作品《被消失的香港》封面。（圖／蓋亞文化提供）

▲《被消失的香港》目前已在台灣發行。（圖／蓋亞文化提供）

《被消失的香港》目前已在台灣發行，內容除了柳廣成的畫作，也特別收錄蓋亞文化編輯部與柳廣成的越洋筆談，長達萬字的書信QA，柳廣持清楚細膩地說明了至今的心路歷程，其中更可理解一個創作者如何坦承面對自己內心的掙扎與困境，正像是一位創作者給讀者最真摯的情書。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
威力彩飆31億！正妹命理師曝「4種人」最有機會變富翁
李眉蓁設競總！爆開場前「人潮悽慘」　空中俯視照曝光
威力彩直衝31億！　「4次20億頭獎」二區都開這兩碼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從「爆眼女孩」後再也停不了畫筆！漫畫家柳廣成：這是身為市民的責任

他對發票只中200…下秒獎金變700　網驚：以前不知道！

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝「4種人」最有機會當富翁

爽吹冷氣不怕貴！達人親曝3招「開27像25度」　搭配電風扇這樣吹…整間涼爆

男乘客「國道開摸」Uber司機！褲內狂摸40分鐘…丟2000閃人：收錢了

影／海邊爽玩4小時！女高中生流黃膿　就醫見「千孔眼睛」嚇壞

「萬秀洗衣店」老夫妻棄衣混搭爆紅！　幕後推手「帥孫」曝光

嘉義水餃名店挨批加醬料辣油要加價　網戰翻曝關鍵...業者說話了

報表機狂卡紙！OL目擊崩潰：要收驚...咬牙拿筷子撿骨「一塊塊取出」

出去玩要帶傘！週末天氣「雨→晴→雨」　西半部午後嚴防大雷雨

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

103歲阿公4千公尺高空跳傘　為慶祝孫大學畢業破金氏紀錄

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

從「爆眼女孩」後再也停不了畫筆！漫畫家柳廣成：這是身為市民的責任

他對發票只中200…下秒獎金變700　網驚：以前不知道！

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝「4種人」最有機會當富翁

爽吹冷氣不怕貴！達人親曝3招「開27像25度」　搭配電風扇這樣吹…整間涼爆

男乘客「國道開摸」Uber司機！褲內狂摸40分鐘…丟2000閃人：收錢了

影／海邊爽玩4小時！女高中生流黃膿　就醫見「千孔眼睛」嚇壞

「萬秀洗衣店」老夫妻棄衣混搭爆紅！　幕後推手「帥孫」曝光

嘉義水餃名店挨批加醬料辣油要加價　網戰翻曝關鍵...業者說話了

報表機狂卡紙！OL目擊崩潰：要收驚...咬牙拿筷子撿骨「一塊塊取出」

出去玩要帶傘！週末天氣「雨→晴→雨」　西半部午後嚴防大雷雨

報復性旅遊塞爆小琉球！人氣麻花捲賣到「清倉」　店家投降拉下鐵門趕工

都是中山！藍議員也陷「論文風暴」...2口委引爭議　網驚：許崑源家商學歷

從「爆眼女孩」後再也停不了畫筆！漫畫家柳廣成：這是身為市民的責任

「貓頭鷹家族」站樹洞休息！　隔天竟見「20人大砲團」來了

解放軍「雷州半島以西海域」實彈軍演　美軍飛南海偵查

壽險不是只有身故才能領！利變保單兼顧保障及資產配置需求

中職／羅傑斯對獅求本季第2勝　古林睿煬對兄弟生涯首先發

《雖然是精神病》8金句說出童話的現實　「跟別人不一樣就很可怕嗎？」

千年一遇空姐「上下1片布」　30度角比基尼激露美腿禁區

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」　追夢炫耀：去賴冠霖公司面試

關穎兒子搶氣球不成...下秒裝沒事　Bo妞「一個眼神殺」瞬間擊退XD

生活熱門新聞

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

爽吹冷氣！達人曝3招「開27像25度」　電風扇這樣吹…整間涼爆

男乘客「國道開摸」Uber司機！褲內狂摸丟2000閃人

男對發票只中200！　下秒竟變700

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

洗衣店老夫妻棄衣玩混搭紅到國外

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

水餃名店挨批加醬料辣油要加價　業者喊冤說話了

女友爸借賓士！台男勇敢拒絕...結局曝光

全台高溫！海巡署：這5樣千萬別放車上

更多熱門

相關新聞

香港新增113例確診　考慮啟用方艙醫院

香港新增113例確診　考慮啟用方艙醫院

香港25日新增133例新冠肺炎確診病例，其中126例為本地病例，是香港連續4日新增超過百例確診病例，並再次創下香港單日確診新高。此外，由於確診病例暴增，香港的公立醫院承受巨大壓力，香港醫管局已啟用鯉魚門度假村社區隔離設施，並正考慮啟用有「港版方艙醫院」之稱的亞洲博覽館社區治療設施。

深圳、珠海暫停與香港「互認隔離」

深圳、珠海暫停與香港「互認隔離」

台男飛香港「違反隔離令」被押

台男飛香港「違反隔離令」被押

駐港要簽「一中」切結　蘇貞昌：這是一種改變

駐港要簽「一中」切結　蘇貞昌：這是一種改變

香港再增118人確診　禁內用限聚令

香港再增118人確診　禁內用限聚令

關鍵字：

柳廣成漫畫香港

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

陸版《想見你》卡司曝！　網崩潰：誰演得過柯佳嬿

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

半夜戰機「爆破音」升空！空軍基地證實了

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

愛喝冰水傷全身…網酸「台灣特有觀念」！中、西醫揭驚人真相

「拇指眼鏡蛇」殺氣拱背萌暈網友

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面