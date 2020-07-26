從「爆眼女孩」後再也停不了畫筆！漫畫家柳廣成：這是身為市民的責任

▲柳廣成作品《被消失的香港》在台出版。（圖／取自柳廣成臉書、蓋亞文化提供）

記者林育綾／綜合報導

從爆眼女孩到太子警暴，香港藝術家柳廣成以5B鉛筆為主，畫下5篇短篇漫畫、32幅犀利的單張畫作，《被消失的香港》厚達200頁如今在台發行！去年8月他看到前線有義務急救員，疑遭港警以布袋彈射穿右眼，鮮血汨汨湧出，地上一片血紅，「當時，我突破了我內心的掙扎，再也按捺不住了⋯」從此畫筆再也停不下來，他認為「這不是藝術家的責任，是一個市民的責任」。

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▲▼開頭是柳廣成自傳式的短篇，包括兒時被霸凌的苦楚，還有在香港美好的生活記憶。（圖／蓋亞文化提供）

《被消失的香港》橫跨整個抗爭運動，歷時將近一年。開頭是柳廣成自傳式的短篇，他描繪自己在香港出生、陸續在日本與中國生活，最後回到香港的故事，在這篇32頁的漫畫裡，渡過兒時被霸凌的苦楚，因為一口流利日文被中國同學罵「日本鬼子」，甚至老師也成為共同欺負他的人。但在最痛苦的時刻，是最喜歡的漫畫救贖了他，此篇也描繪他在摯愛的香港生活，例如在街上吃魚蛋、搭叮叮車，到書報攤買漫畫，是非常美好的生活記憶。

▲《被消失的香港》橫跨整個抗爭運動，歷時將近一年。（圖／蓋亞文化提供）

2019年夏天香港爆發抗爭運動，起初柳廣成也只是跟著上街遊行的參與者，他穿上黑衣默默走上街頭，戒掉部分「藍店」，選擇光顧支持運動的在地商家的「黃店」，回家後脫掉裝備，繼續在書桌前畫畫。

但2019年8月11日當天，他在家裡看直播，眼見前線有義務急救員疑遭港警以布袋彈射穿右眼，鮮血汨汨湧出，地上一片血紅，「當時，我突破了我內心的掙扎，再也按捺不住了。我那晚亦漸有覺悟，清楚知道自那天起，我或許會受到某些人的攻擊，我或許需要承受比更大的風險。我亦有覺悟，明白即將會被某些公司割蓆（畫清界線），工作可能會受影響。」

▲他將那張爆眼女孩的作品命名為「沒有暴徒，只有暴政」，他事後補充坦承，當事人實際的傷勢比畫作嚴重許多。（圖／蓋亞文化提供）

他將那張爆眼女孩的作品命名為「沒有暴徒，只有暴政」，因為這張畫，他起了頭，開始用創作表態，試圖描繪運動裡發生的種種現場。「如果那一天沒有下這個決定，我就不會畫出後來大量的政治作品。」

以真名創作，對柳廣成來說是人生極大的突破，但他並非不害怕，「我希望能直接運用我的傳播力，如果重新設立新的匿名專頁，雖然相對安全，但卻擔心傳播力與影響力不足的問題。」他也坦言，「回想香港的抗爭現場，其中一件讓我看到希望的事，就是不同藝人的表態。」

他說，「他們的表態像是為香港市民打了一支強心針，告訴我們並不孤單，並不勢弱。試想想，如果何韻詩、黃秋生、黃耀明、林夕、阮民安等人當初沒有以自己的名義站出來，而是低調地用替身或假帳號的話，今天的抗爭氛圍又會是怎樣的？應該會相對絕望吧。我很欣賞他們不畏懼極權，願意勇敢表態且進一步身體力行，與香港人同行。」

▲柳廣成作品，描繪2028年的香港。（圖／蓋亞文化提供）

從那時開始，柳廣成的畫筆更沒有時間休息了，他同時創作自己的作品，也同時畫下抗爭運動裡的所見所聞、對未來的想像，更毫不掩飾自己對香港未來的悲觀，去年10月他為香港《明報》週日專刊「星期日生活」繪製一系列的〈2028：香港〉，那系列的未來香港非常悲傷，可能連廣東話都不能說，人臉辨識控制著社會，想看的書也無法自由閱讀了，如同拚命敲響著警鐘，提醒著世人，「有些東西如果失去，永遠都不會再回來了」。

▲▼柳廣成繪製一系列的〈2028：香港〉，描述未來的香港非常悲傷，可能連廣東話都不能說，人臉辨識控制著社會，想看的書也無法自由閱讀了。（圖／蓋亞文化提供）



其中一張作品描繪的是上班族，日日上班下班回家睡覺再出門上班下班回家睡覺出門，漫畫分鏡愈縮愈小，裡頭的人彷彿也被壓扁了，最後幾乎消失。全版漫畫只有一句對白「仲要供多30年。」意思是背房貸30年，換來豢養自己的狹小牢籠。

▲柳廣成作品，描繪背房貸30年，換來豢養自己的狹小牢籠。（圖／蓋亞文化提供）

去年他接受《報導者》的專訪，記者問他，手上的畫筆為什麼變成反抗的畫筆？是因為藝術家有社會責任嗎？他緩緩開口，「我覺得，不是藝術家的責任，是一個市民的責任。從小到大，我們的教育不是教我們關心身邊的事，而是好好讀書、好好賺錢、好好活下去，但這樣真的對嗎？」再看此時此刻，港區國安法過關後，柳廣成再寫下，「重要的是活下去，但更更更重要的是，毋忘初衷地活下去。」

▲他認為這些創作「不是藝術家的責任，是一個市民的責任。」（圖／蓋亞文化提供）

今年初，蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫與柳廣成結識，透過越洋視訊邀請，兩人一拍即合，決定出版《被消失的香港 The fallen city：Hong Kong》，對柳廣成來說，這是一本以畫筆記錄香港的時代速寫，更是一本畫給台灣等國家讀者的書，「我希望透過畫作，在為時未晚前，把我們香港人的故事，告訴那些仍活在自由平等、不必面對極權打壓的人。除了喚起世人對香港的關注，亦同時希望習慣自由平等的人有所警戒，對各自身處的社會更積極參與。」

▲▼柳廣成作品。（圖／蓋亞文化提供）

對於出版《被消失的香港》，李亞倫坦言最初看中的並不是議題，而是柳廣成精采的作品。但他也認為，「出版社有社會責任，我們不會去思考哪些書該出或哪些書不應該出，就是看作品本身有沒有潛力。不管是什麼樣的議題，只要是我們覺得精采的作品，就會去出版它。」

▲《被消失的香港》目前已在台灣發行。（圖／蓋亞文化提供）

《被消失的香港》目前已在台灣發行，內容除了柳廣成的畫作，也特別收錄蓋亞文化編輯部與柳廣成的越洋筆談，長達萬字的書信QA，柳廣持清楚細膩地說明了至今的心路歷程，其中更可理解一個創作者如何坦承面對自己內心的掙扎與困境，正像是一位創作者給讀者最真摯的情書。

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