女警化身網路漫畫家　宣導「路口安全大執法」受好評

▲台南市新營分局後鎮所警員吳鈺清，勤餘利用繪畫天份，為當前警政署交通重點工作「路口安全大執法」創作，畫出一組四格漫畫，內容生趣有梗，受年輕人喜愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營分局後鎮所警員吳鈺清，係名業餘網路漫畫作家，內容及畫風頗受網友喜愛，勤餘利用繪畫天份，為當前警政署交通重點工作「路口安全大執法」創作，畫出一組四格漫畫，內容生趣有梗，受年輕人喜愛。

警員吳鈺清所畫四格漫畫，提醒駕駛人注意「行人優先」，成功宣導「汽機車停讓行人」的安全觀念，保障行人行的安全。

為維護路口安全，警政署規劃9月1日起為期1個月路口安全大執法工作，執法5大重點項目為「汽機車不停讓行人」「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

新營分局擇定新營區民治路與中正路口、民治路與民生路等2個多事故路口加強執法及宣導，截至9月11日取締汽機車轉彎或直行未禮讓行人1件、闖紅燈（含紅燈右轉）254件、行人未依規定穿越馬路6件。

新營警察分局再次呼籲，警察交通執法是期盼降低交通事故發生，減少民眾生命財產的損失，取締只是手段，而非目的，請大家和警察一起努力，創造一個安全、順暢的用路環境，希望藉由數據分析、提高執法密度等方式，降低民眾交通違規僥倖心態，杜絕事故發生。

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