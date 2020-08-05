《哆啦AV夢》超害羞！小夫、胖虎破尺度　陸全面封殺…網捂眼：我被污染了

▲「禾野男孩」以日本動畫《哆啦A夢》為題材創作的同人漫畫作品。（圖／翻攝自禾野男孩twitter）

記者鄭思楠／綜合報導

一部改編自日本漫畫《哆啦A夢》的作品《哆啦AV夢》最近在大陸廣為流傳，出自一名網名為「禾野男孩」的大陸漫畫家之手。該改編漫畫中，胖虎和小夫成一對男同志性伴侶，其中劇情還包括了兩人發生性關係的畫面。目前，該漫畫在微博、微信等大陸社交媒體上已經被全面封殺。

這本改編漫畫《哆啦AV夢》是由漫畫家禾野男孩所改編，該漫畫家以各種R18、獵奇畫風為主。該改編漫畫中，大雄又被欺負，想要找哆啦A夢拿道具報仇，此後引發各種18禁的劇情。粉絲看後紛紛捂眼崩潰，大呼「我的童年崩壞了」、「我被精神污染」。

隨後，由於《哆啦AV夢》的限制級劇情，在大陸網上被全面刪除，連帶「禾野男孩」的微博也被舉報致禁言，並且要發文致歉。

▲大陸全面刪除《哆啦AV夢》。（圖／翻攝自禾野男孩twitter）

對此，「禾野男孩」表示，本來畫這個就是給圈內人看的，而且自己一直都在做獵奇題材相關的創作，再搭配R18的輔助，不認為這是色情漫畫，充其量是的有低俗成分的搞笑漫畫。但他也表示，對於在開放平台發布這些東西是自己考慮不周，跟受到影響的朋友說聲抱歉，希望大家能共同維護綠色健康的上網環境。

《哆啦AV夢》作品被刪，也在大陸引起了對於色情作品尺度的討論。對此，陸《環球時報》總編輯胡錫進就在微博發文評論指出，「色要以不違反法律和社會基本道德的無害方式存在於生活中，這是應該的。」

►戴口罩也要記得保養