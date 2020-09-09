酒攤一句「借錢要還齁！」爆衝突　警火速逮4嫌...被害人拒提告

▲▼屏東警分局逮獲鄭姓男子等4人，並對涉案車輛採證。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市郭姓男子8日下午和鄭姓男子等友人喝酒，席間鄭男詢問郭男何時償還借用的數萬元，郭男回應：「借錢要還齁！」引爆衝突，郭男及勸架的巴姓友人遭鄭等人追打，警方獲報出動打部隊在20分鐘逮獲鄭等4人，但因郭不願出告訴，警方最後依妨害秩序罪嫌移送鄭男等4人。

▲▼警方逮獲鄭男等4嫌犯。

屏東警分局於9月08日16時52分許，接獲110報案稱屏東市大同路段發生多人打架情事，被毆打人因寡不敵眾一路遭追打至民族路段上；勤指中心獲報後立即啟動快打部隊共19名警力馳赴現場，找到郭男、巴男。郭男向警方表示，雙方因債務問題談判不攏口角打架。

警方調查，當時衝突過程中，47歲的鄭姓男子夥同其他數名身分不詳男子，將郭、巴等二人從民族路上押往偏僻巷弄加以棍棒伺候，導致56歲郭姓男子手腳多處骨裂及頭部撕裂傷，47歲的巴姓男子外觀則無明顯傷勢。

警方隨後逮獲涉案的鄭姓男子、21歲楊姓男子、22歲楊姓男子、25歲陳姓男子等4人到案，由於被害人與嫌犯是朋友，不願提出告訴，警方訊後依妨害秩序罪嫌將4人送辦。

屏東警分局長劉清俊呼籲民眾，切勿藉端滋生，用暴力手段解決紛爭，進而挑戰公權力，更勿心存僥倖危害他人身家財產安全。警方絕對嚴正執法，依法究辦。

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