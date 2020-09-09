聯結車進國小辦教學！體驗內輪差視野死角　水球爆...學童震撼

▲屏東縣里港警分局到高樹田子國小宣導大型車內輪差視野死角，讓學童了體驗和車保持距離 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為加深學童與家長們對於砂石車內輪差的印象，屏東縣里港警分局日前到高樹鄉田子國小辦理「大型車內輪差」交通安全宣導活動。本次的宣導特別以水球代替行人，並擺放於大車視線死角處，再請司機開車模擬大型車在道路轉彎時的情境，讓學童學到寶貴交安課程。

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▲▼田子國小大型車交安宣導。

宣導現場擺放1部大型車輛，首先由5組組長林中安於現場講解大型車視線死角為車頭前方、車輛後方及車身左右兩側，並在大型車的車頭前方、車旁邊擺放腳踏車，教導學生了解何謂視線死角。

緊接著由司機開車示範內輪差，活動以水球代替行人，在擺設好的內輪差場地進行大型車轉彎來形成內輪差示範，靠得太近的人車會發生意外，以致地上水球瞬間爆掉，呈現內輪差的危險性。

所以當大車一右轉，前輪雖不會逼近水球擺放地區，但尾隨而來的左後輪卻直接駛入，造成碰撞或輾壓，氣球瞬間被壓爆，讓學童們個個震驚不已！

隨後由學童輪流坐上大型車，請他們透過大車的左右後視鏡查看，是否發現擺放在大車前方及右邊的腳踏車，結果都未在照後鏡中出現，全藏成為「死角」！讓他們深刻體驗「保持安全距離」的重要。

分局長楊龍祥持續呼籲用路人，不論騎車、開車或走路，「保持安全距離」才是保命之道，行人、腳踏車、機車、汽車都應避免進入內輪差的範圍，切勿緊靠大型車行走，以避免交通事故的發生。

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