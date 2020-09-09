抗死神車關奪命　內埔警啟動「光明燈」　裝設爆閃燈警示夜歸人

▲屏東縣內埔警分局啟動「光明燈計畫」，在轄內33處段施設43支紅藍爆閃警示燈，提醒往來用路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局針對近6年來轄區內發生交通事故死亡地點，啟動「光明燈計畫」，在警友辦事處主任白敦仁大力支持贊助下，於33處施設43支紅藍爆閃警示燈，提醒往來用路人，降低事故發生，確保交通安全。

▲▼警方夜間勘查需架設紅藍爆閃警示燈的路段，白天再安排施工。

內埔警方說，全國警察機關除於9月進行全國性交通大執法，防制交通事故外，交通工程的改善、交通教育的灌輸，也是防制交通事故的重要因素。

內埔警方說，交通工程改善須以路段的特性、用路人的習慣及來往的車流輛等客觀資料做為參考依據。因此分析轄內近6年死亡交通事故，發現以屏187線的清涼路、西淇路、黎東路、台1線的建國路至四維路區間及萬巒鄉轄的褒忠路、中正路、南進路暨富興路等路段。

在該分局在內埔警友辦事處主任白敦仁的支持下，啟動「光明燈計畫」，由轄區9個分駐（派出）所提報轄內昏暗的易肇事路段，再由分局長蔡耀順率四組現場會勘，於8日完成33處共43支紅藍爆閃警示燈的裝設。該43支紅藍爆閃燈的裝設，涵蓋光線較不足的鄉道、易生事故的彎道，期盼發揮改善交通安全功能。

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