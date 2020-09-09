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苗栗氣喘男心跳停止　CPR＋低溫療法...苗醫讓他起死回生

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▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲主任陳俊偉解說低溫治療儀器呈現相關監測數據 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名有氣喘病史的43歲男性，日前凌晨在家中突然呼吸急促，由家人陪同前往苗栗醫院急診，到院時嚴重呼吸急促導致說話困難，臉色發紺，血氧濃度更是急速下降至79%，於是急診醫師即刻施予緊急氣管內管插管，隨後收治加護病房時，因出現心跳停止立即施予心肺復甦術，並以低溫療法治療，在醫療團隊的照護下，康復「走」出醫院，順利回到工作崗位上。

部立苗醫加護病房主任陳俊偉指出，男子送至加護病房不久，卻依然呈現重度昏迷，昏迷指數僅有3分，且瞳孔放大無光反應，呈現心跳停止確定無脈搏跳動狀態，加護病房團隊立即對病患施予心肺復甦術，急救過程中，病患心電圖持續呈現電機械分離PEA (pulseless electric activity)，俗稱無脈搏性電器活動，經過10分鐘的心臟按摩與反覆的急救藥物處置，最終病患恢復脈搏。

請繼續往下閱讀...

陳俊偉強調，因急救過程全身器官組織皆處於嚴重缺氧狀態，急救後容易引發多器官衰竭，其中又以大腦半球缺氧所導致的缺氧性腦病變最為令人擔心，因為大腦神經元壞死無法再生，缺氧的代價通常容易導致病患急救後的神經損傷後遺症，甚至恐有成為植物人的風險。

因此，衛生福利部苗栗醫院加護病房2020年引進全身包覆式合併中心體溫監測之低溫療法，取代之前採用冰毯作為急救後腦部缺氧的低溫治療選項，目前低溫療法在研究及臨床上運用上已經相當盛行，低溫療法能改善心跳停止的病人死亡率及減少神經損傷的後遺症，因此引進全身包覆式低溫治療，能精準監測並控制病患降溫與回溫的所有過程，增加低溫治療的有效成功率，並降低回溫過程中可能造成的風險。

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