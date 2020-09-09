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肚痛30天服藥無效...6.7公分肝腫瘤作怪！苗醫首例肝切術除患

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▲外科蔡家揚醫師指出，病人的左肝透過電腦斷層照出6.7公分的腫瘤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲外科蔡家揚醫師指出，病人的左肝透過電腦斷層照出6.7公分的腫瘤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名謝姓老翁（82歲），因腹部不適在診所服藥近月，仍未見改善，經親友推荐到苗栗醫院看診。經醫師詳細檢查後，不僅發現有C型肝炎，還發現他竟有6.7公分的肝臟腫瘤，因此協助轉至外科，並經醫師與病人及家屬充份溝通討論後，決定進行肝切除，手術後恢復良好，已康復出院，後續將做C肝治療及定期追蹤檢查。

部立苗栗醫院外科醫師蔡家揚指出，肝切手術與肝臟移植是根除性療法，一般而言，腫瘤超過3公分就不適合做肝癌消融術及酒精注射治療，因考慮到患者的年紀較大，也不適合做肝臟移植，若是病人不考慮手術，腫瘤可做動脈栓塞治療。此次不只成功為罹患肝癌的謝姓老翁親手術除患，同時締造了苗醫首例肝切手術的亮麗成果。

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蔡家揚表示，肝臟是沉默的器官，一旦出現明顯徵兆，通常已經是肝癌末期，因此，若有B、C肝炎及酒精性肝硬化，最重要的是每3到4個月要做定期檢查，這樣才能在腫瘤小的時候及早治療，若是等到有症狀時才就診，有些腫瘤已經9-10公分，甚至破裂，這種情況通常治療效果都不好。

苗栗醫院也呼籲，若有長期喝酒、肝功能異常、BC型肝炎、肝硬化病史，建議3至6個月要到肝膽腸胃內科定期抽血及超音波追蹤，才能達到及早發現、及早治療、效果好的目標。

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