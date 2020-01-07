高燒3天「呼吸急促、精神差」！5歲女童確診患「急性腦壞死」...連爸媽都忘了

▲女童進突然高燒不退，甚至呼吸急促，被確診為「甲型流感」。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢近期爆發不明肺炎，源頭仍然不明，不少人出現上呼吸道感染、發燒等症狀。廣東省深圳市一名5歲女童近日也突然高燒不退，昏迷了3天被送進加護病房，並確診患上「甲型流感」，甚至還引發「急性壞死性腦病」。經搶救，雖然孩子目前病情漸漸好轉，但卻已失憶，連爸媽都認不出來。

據《看看新聞》報導，女童近日突然出現高燒不退的情形，甚至還伴隨著呼吸急促等狀況，隔天家人便帶她到醫院看診，沒想到她當場抽搐，必須住院治療。據悉，在住院期間，女童一直反覆發高燒，精神狀況也逐漸變差，家人只好將她轉到深圳市兒童醫院就診。

▲女童被送進醫院檢查時，腦部有許多病狀，患上「急性壞死性腦病」。

深圳市兒童醫院的武姓醫生表示，「透過詳細檢查，我們從孩子的頭顱CT發現，她有明顯的多種病狀，加上這段期間的流行病史，這孩子事後被確診為甲型流感，而甲流病毒引起了急性壞死性腦病。」他提到，這種病是兒童在甲流裡面經常會碰到的一種併發症，導致孩子出現意識障礙，或是嚴重的腦部損傷。

據悉，事後經過治療，女童的病情逐漸好轉，不過因為發病期出現就嚴重的神經系統併發症，她現在雖然能自主睜眼，但意識尚未恢復，不僅說不了話，連爸媽都認不出來了。

▲女童病情已好轉，但尚未恢復意識。

目前，該名女童仍在做進一步的治療。對此，醫生也提醒，流感並不是一般的感冒，嚴重可能致命，「孩子一但出現高燒不止、精神萎靡、嘔吐以及呼吸急促等症狀，務必及時送醫檢查，由醫生來評估。」

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