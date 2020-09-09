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逆天美腿害犁田？男騎士台3線過彎自摔　網笑噴：只看妹子不看路

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▲男子騎車經過台3線103K處，因過彎不慎自摔，網友紛紛表示，可能是看長腿妹太專心，忘了看路 了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男子騎車經過台3線103K處，因過彎不慎自摔，網友紛紛表示，可能是看長腿妹太專心，忘了看路 了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名家住新北市的賴姓男子（23歲），5日下午2時許，騎車經過台3線103公里處時，因轉彎不慎失控打滑，整輛車摔進路邊水溝裡，男騎士翻滾2圈後則無大礙；但對向車輛被這自摔機車嚇了一跳，把整段影片PO上網，其中畫面最後有名穿著熱褲的長腿妹站在路邊，網友笑稱這位騎士「只看妹子，沒在看路！」

1名徐姓車友在《台三不定點追焦》上PO文表示，自己5日下午2時30分左右，騎車行經台3線103K時，突然對向車道1輛機車打滑衝向自己這邊，嚇得他趕緊煞車，還說差點被收去！幸好賴男滾了2圈後可以自行爬起，送醫後僅受輕微擦傷。

▲▼所幸賴姓騎士僅受擦傷，車輛損毀也不嚴重。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼所幸賴姓騎士僅受擦傷，車輛損毀也不嚴重。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼所幸賴姓騎士僅受擦傷，車輛損毀也不嚴重。（圖／記者黃孟珍翻攝）

正當大夥以為內容要結束時，畫面突然緩緩的停在這群人後面。1名穿著短褲，有著一雙白皙長腿的正妹印入眼簾，網友看到這畫面紛紛表示「我好「」像懂為什麼會摔車了」、「又是看妹不看路的」、「怎麼摔不重要，支援正妹照」，「看妹，車都不要了」等等，整個大歪樓。

警方也表示，台3線連續彎路多，車禍也頻傳，希望用路人都能減速慢行，維護自己及他人的行車安全。

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