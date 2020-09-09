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交通法規轉化交通常識　交通局：喚起民眾的道路交通安全意識

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▲台南市政府裁決中心，彙整市民常見十大違規樣態，呼籲市民注意遵守交通規則，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府裁決中心，彙整市民常見十大違規樣態，呼籲市民注意遵守交通規則，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局局長王銘德表示，違規停車、超速、闖紅燈、不依規定轉彎或變換車道、不遵守高快速公路管制規定等是台南市5大違規態樣，市長黃偉哲在台南市道安會報多次指示，有關民眾對於相關交通法規認知及安全行車觀念，仍需加強宣導，尤其是民眾常見交通認知上的誤解及盲點、加以釐清與說明。

台南市政府交通局交通事件裁決中心，持續深入不同年齡層和地區宣導交通安全，藉由生活中實際案例及輕鬆活潑互動方式，將生硬的交通法規轉化成實用交通常識，寓教於樂中喚起民眾的道路交通安全意識。

裁決中心主任何梅錦指出，統計2020年1至7月該中心管轄前10大違規總件數約65萬件，其中，違規停車178450件，約占27％、一般道路超速154504件，約占24％、闖紅燈92450件，約占14％、不依規定轉彎或變換車道60959件，約占9％、高快速公路超速或不遵守管制規定42295件，約占7％等為市民前5大交通違規事項。

主任何梅錦提醒，常被誤解的「紅（黃）線違規停車」，無論紅（黃）線內外道路（包含水溝）範圍，都算違規停車；「闖紅燈」不僅限於紅燈時穿越路口，而是無論左轉、直行、迴轉或車身已伸入路口範圍，或車身已超過停止線而妨害其他方向人車通行、車輛停在斑馬線上等，都算是闖紅燈的行為；又轉彎及變換車道時依規定應全程使用方向燈，才能警示其他用路人，符合「依規定使用方向燈」。　

▲台南市政府裁決中心，彙整市民常見十大違規樣態，呼籲市民注意遵守交通規則，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，為遏止酒駕悲劇一再上演，酒精鎖新制已在2020年3月1日開始實行，汽機車駕駛人若因酒駕遭吊銷駕照，須先自付費用完成酒駕防制教育或酒癮治療，才能重新考領駕照，且考驗合格後於１年內僅能使用安裝酒精鎖之車輛。
受限的駕駛人如不依規定駕駛或使用配備酒精鎖車輛者，可處新台幣6000元以上12000元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車、他人代為解酒精鎖者，亦會處罰代解鎖者新台幣6000元以上12000元以下罰鍰。

交通事件裁決中心呼籲民眾，違規停車、超速、闖紅燈、不依規定轉彎或變換車道、不遵守高快速公路管制規定及酒駕皆是常見的交通違規，除容易引起交通事故，也是警察機關取締重點。違規遭處罰事小，若自己或他人受到傷害，可能導致無法彌補的終生遺憾。裁決中心希望透過持續宣導活動讓民眾對交通法規能正確瞭解，養成知法守法習慣，避免讓自己身處交通事故及荷包失血的風險中。

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